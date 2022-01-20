Безпрецедентний рівень загрози: Естонія збільшить витрати на оборону на 380 млн євро

У наступні три роки планується підвищувати фінансування для закупівлі боєприпасів, посилення прикордонної охорони та цивільної оборони.

Прем'єр-міністриня Естонії Кая Каллас анонсувала підвищення видатків на оборону на 380 млн євро в найближчі три роки. Про це повідомляє BaltNews.

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За словами Каллас, напруженість у регіоні досягла безпрецедентного рівня, тому уряд ініціював пакет пропозицій щодо зміцнення оборони та безпеки в Естонії. Одна з пропозицій — підвищити витрати на оборону на 380 млн євро найближчими роками, щоб швидше й ефективніше реагувати на військові та гібридні загрози.

Частина коштів, за словами прем'єрки, піде на закупівлю боєприпасів, посилення прикордонної охорони та цивільної оборони. Певна частина фінансування піде на невоєнні розробки у сфері національної безпеки.

"Внесок Естонії у власну безпеку на цьому етапі має зрости. Ми багато говорили про те, що наші плани щодо розвитку національної оборони мають довгостроковий характер. Так і є, але в сьогоднішній ситуації з безпекою нам необхідно прискорити реалізацію планів і підвищити безпеку. Для цього потрібне фінансування", — наголосила Каллас.

При цьому вона додала, що сьогодні прямої військової загрози для Естонії немає.

Оборонний бюджет Естонії у 2022 році становить 748 мільйонів євро. Це на 103 мільйони євро більше, ніж у 2021 році. Так, військовий бюджет країни становить 2,31% від прогнозованого ВВП. У Міноборони заявляють, що це найбільший воєнний бюджет в історії.

Нагадаємо, Естонія заявила про готовність розмістити на території країни 5 тисяч бійців НАТО з групи швидкого реагування. Для цього естонці готові збудувати потрібну інфраструктуру. У Кремлі на це відреагували, заявивши, що це є доказом, що нагнітає ситуацію не РФ, а Захід.