Раскроется в 152 м над землей. Армия США тестирует новые запасные парашюты для десанта

Новый запасной парашют оснащен ручкой вытяжного троса, который вытягивается одним штырем, а также обновленной ручкой, защищающей от ветра. Кроме того, наверху парашюта имеется пластиковая панель, чтобы инструктор мог лучше осмотреть его перед прыжком.

Для обеспечения безотказной работы испытатели совершили 23 прыжка с запасным парашютом T-11R Single Pin Troop с вертолета и самолета. После этого испытатели провели еще 53 дневных прыжка с принудительным раскрытием парашюта, чтобы Научно-исследовательский, опытно-конструкторский и технологический центр ВВС США в Натике (Массачусетс) сертифицировал парашют.

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Фокус перевел текст Ставроса Атламазоглу – ветерана греческой армии, о новом запасном парашюте армии США.

В настоящее время армия США использует усовершенствованную тактическую парашютную систему T-11 (ATPS) в качестве основного парашюта с принудительным раскрытием. Парашют Т-11 был впервые представлен в 2007 году и полностью готов к оперативному использованию к 2014 году.

Разработанный для массовых тактических воздушно-десантных операций, T-11 может нести около 180 кг боевого снаряжения и имеет минимальную высоту выброски в 152 метра.

T-11R – запасной парашют конической формы, предназначенный для быстрого раскрытия после активации с минимальным показателем гашения купола и потери высоты после раскрытия. Это означает, что он надувается почти сразу после раскрытия, препятствуя снижению парашютиста. T-11R крепится на передней части тела парашютиста и активируется, если потянуть рукоятку в центре обеими руками. Он сконструирован таким образом, чтобы предотвратить спутывание с основным куполом в случае его раскрытия.

[ + – ] Риггер проверяет новый запасной парашют перед испытательным прыжком (Фотография: Майкл Зигмонд, Управление испытаний воздушно-десантных и специальных операций, Командование оперативных испытаний армии США)

"Испытания способствуют созданию безопасного и надежного снаряжения для военнослужащих, – сказал в пресс-релизе подполковник Дерек Джонсон, начальник отдела испытаний Управления испытаний ВДВ и специальных операций (ABNSOTD). – Солдаты с удовольствием участвуют в ежедневных испытаниях. Это заражает их энтузиазмом при подготовке и использованию парашютов, которые в конечном итоге послужат нашим солдатам во время выполнения боевых задач".

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Во время прыжков с принудительным раскрытием парашют активируется линем, прикрепленным к самолету. Затем солдат должен убедиться, что парашют раскрылся правильно, и приземлиться на землю. В случае неисправности он может развернуть свой запасной парашют. Прыжки с принудительным раскрытием убирают из уравнения много неизвестных.

"Затем запасные парашюты T-11R Single Pin проверялись на наличие повреждений, чтобы убедиться, что они смогут выдержать тяжелые условия воздушно-десантной миссии", – говорит сержант 1-го класса Кэтрин Грин, ответственная за испытания в ABNSOTD.

[ + – ] Оперативник сил специального назначения в момент раскрытия парашюта во время прыжка в свободном падении (USASOC).

Прыжки с парашютом в свободном падении – это совсем другое дело. Они делятся на две категории – прыжки с большой высоты с высоким раскрытием (HAHO) и с малой высоты с низким раскрытием (HALO) – и требуют много тренировок и практики. При прыжке HAHO десантник раскрывает парашют вскоре после выхода из самолета на высоте 7620-9000 метров и скользит к цели, которая может находиться в десятках километров.

Во время прыжка HALO десантник некоторое время находится в свободном падении и раскрывает парашют вблизи земли, что обеспечивает незаметное приземление.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу – ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Окончил Университет Джона Хопкинса. Его часто можно встретить на вершине горы, любующимся видом и задающимся вопросом, как он туда попал.