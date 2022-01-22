Розкриється за 152 м над землею. Армія США тестує нові запасні парашути для десанту

Новий запасний парашут оснащений ручкою витяжного троса, який витягується одним штирем, а також оновленою ручкою, що захищає від вітру. Крім того, зверху парашута є пластикова панель, щоб інструктор міг краще оглянути його перед стрибком.

Для забезпечення безвідмовної роботи випробувачі здійснили 23 стрибки із запасним парашутом T-11R Single Pin Troop з вертольота та літака. Після цього випробувачі провели ще 53 денні стрибки з примусовим розкриттям парашута, щоб Науково-дослідний, дослідно-конструкторський та технологічний центр ВПС США в Натіку (Массачусетс) сертифікував парашут.

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Фокус переклав текст Ставроса Атламазоглу — ветерана грецької армії, про новий запасний парашут армії США.

Зараз армія США використовує вдосконалену тактичну парашутну систему T-11 (ATPS) як основний парашут з примусовим розкриттям. Парашут Т-11 був уперше представлений у 2007 році та повністю готовий до оперативного використання до 2014 року.

Розроблений для масових тактичних повітрянодесантних операцій, T-11 може нести близько 180 кг бойового спорядження і має мінімальну висоту викиду 152 метри.

T-11R — запасний парашут конічної форми, призначений для швидкого розкриття після активації з мінімальним показником гасіння купола та втрати висоти після розкриття. Це означає, що він надувається майже відразу після розкриття, перешкоджаючи зниженню парашутиста. T-11R кріпиться на передній частині тіла парашутиста і активується, якщо потягнути ручку в центрі обома руками. Він сконструйований таким чином, щоб запобігти сплутуванню з основним куполом у випадку його розкриття.

[ + – ] Рігер перевіряє новий запасний парашут перед випробувальним стрибком (Фотографія: Майкл Зігмонд, Управління випробувань повітряно-десантних та спеціальних операцій, Командування оперативних випробувань армії США)

"Випробування сприяють створенню безпечного і надійного спорядження для військовослужбовців, — сказав у пресрелізі підполковник Дерек Джонсон, начальник відділу випробувань Управління випробувань ВДВ та спеціальних операцій (ABNSOTD). — Солдати із задоволенням беруть участь у щоденних випробуваннях. Це заражає їх ентузіазмом під час підготовки та використання парашутів, які зрештою послужать нашим солдатам під час виконання бойових завдань".

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Під час стрибків із примусовим розкриттям парашут активується лінем, що прикріплений до літака. Потім солдат має переконатися, що парашут відкрився правильно, і приземлитися на землю. У разі несправності він може розгорнути свій запасний парашут. Стрибки з примусовим розкриттям забирають з рівняння багато невідомих.

"Зате запасні парашути T-11R Single Pin перевірялися на наявність пошкоджень, щоб переконатися, що вони зможуть витримати важкі умови повітряно-десантної місії", — каже сержантка 1-го класу Кетрін Грін, відповідальна за випробування в ABNSOTD.

[ + – ] Оперативник сил спеціального призначення на момент розкриття парашута під час стрибка у вільному падінні (USASOC).

Стрибки з парашутом у вільному падінні — це зовсім інша справа. Вони поділяються на дві категорії — стрибки з великої висоти з високим розкриттям (HAHO) та з малої висоти з низьким розкриттям (HALO) — і вимагають багато тренувань та практики. При стрибку HAHO десантник розкриває парашут невдовзі після виходу з літака на висоті 7620-9000 метрів і ковзає до мети, яка може бути в десятках кілометрів.

Під час стрибка HALO десантник деякий час перебуває у вільному падінні та розкриває парашут поблизу землі, що забезпечує непомітне приземлення.

Про автора

Ставрос Атламазоглу — ветеран грецької армії (служив у 575-му батальйоні морської піхоти та штабі армії). Закінчив Університет Джона Хопкінса. Його часто можна зустріти на вершині гори, коли він милується краєвидом і шукає відповідь на питання, як він туди потрапив.