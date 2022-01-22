Розкриється за 152 м над землею. Армія США тестує нові запасні парашути для десанту
Новий запасний парашут оснащений ручкою витяжного троса, який витягується одним штирем, а також оновленою ручкою, що захищає від вітру. Крім того, зверху парашута є пластикова панель, щоб інструктор міг краще оглянути його перед стрибком.
Для забезпечення безвідмовної роботи випробувачі здійснили 23 стрибки із запасним парашутом T-11R Single Pin Troop з вертольота та літака. Після цього випробувачі провели ще 53 денні стрибки з примусовим розкриттям парашута, щоб Науково-дослідний, дослідно-конструкторський та технологічний центр ВПС США в Натіку (Массачусетс) сертифікував парашут.
Фокус переклав текст Ставроса Атламазоглу — ветерана грецької армії, про новий запасний парашут армії США.
Зараз армія США використовує вдосконалену тактичну парашутну систему T-11 (ATPS) як основний парашут з примусовим розкриттям. Парашут Т-11 був уперше представлений у 2007 році та повністю готовий до оперативного використання до 2014 року.
Розроблений для масових тактичних повітрянодесантних операцій, T-11 може нести близько 180 кг бойового спорядження і має мінімальну висоту викиду 152 метри.
T-11R — запасний парашут конічної форми, призначений для швидкого розкриття після активації з мінімальним показником гасіння купола та втрати висоти після розкриття. Це означає, що він надувається майже відразу після розкриття, перешкоджаючи зниженню парашутиста. T-11R кріпиться на передній частині тіла парашутиста і активується, якщо потягнути ручку в центрі обома руками. Він сконструйований таким чином, щоб запобігти сплутуванню з основним куполом у випадку його розкриття.
"Випробування сприяють створенню безпечного і надійного спорядження для військовослужбовців, — сказав у пресрелізі підполковник Дерек Джонсон, начальник відділу випробувань Управління випробувань ВДВ та спеціальних операцій (ABNSOTD). — Солдати із задоволенням беруть участь у щоденних випробуваннях. Це заражає їх ентузіазмом під час підготовки та використання парашутів, які зрештою послужать нашим солдатам під час виконання бойових завдань".Важливо
Під час стрибків із примусовим розкриттям парашут активується лінем, що прикріплений до літака. Потім солдат має переконатися, що парашут відкрився правильно, і приземлитися на землю. У разі несправності він може розгорнути свій запасний парашут. Стрибки з примусовим розкриттям забирають з рівняння багато невідомих.
"Зате запасні парашути T-11R Single Pin перевірялися на наявність пошкоджень, щоб переконатися, що вони зможуть витримати важкі умови повітряно-десантної місії", — каже сержантка 1-го класу Кетрін Грін, відповідальна за випробування в ABNSOTD.
Стрибки з парашутом у вільному падінні — це зовсім інша справа. Вони поділяються на дві категорії — стрибки з великої висоти з високим розкриттям (HAHO) та з малої висоти з низьким розкриттям (HALO) — і вимагають багато тренувань та практики. При стрибку HAHO десантник розкриває парашут невдовзі після виходу з літака на висоті 7620-9000 метрів і ковзає до мети, яка може бути в десятках кілометрів.
Під час стрибка HALO десантник деякий час перебуває у вільному падінні та розкриває парашут поблизу землі, що забезпечує непомітне приземлення.
Про автора
Ставрос Атламазоглу — ветеран грецької армії (служив у 575-му батальйоні морської піхоти та штабі армії). Закінчив Університет Джона Хопкінса. Його часто можна зустріти на вершині гори, коли він милується краєвидом і шукає відповідь на питання, як він туди потрапив.