На Буковине обнаружено тело пограничника с огнестрельным ранением, — СМИ

За два дня в Черновицкой области один военнослужащий был обнаружен мертвым, а второй — с огнестрельными ранениями.

21 января в Черновицкой области найден мертвым военнослужащий с огнестрельным ранением. Об этом сообщил спикер Черновицкого приграничного отряда Сергей Бровко.

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По словам Сергея Бровко, пограничники обнаружили тело военного с огнестрельным ранением вблизи украино-румынской границы. На место были вызваны правоохранители и скорая помощь. По факту гибели пограничника ведется следствие.

Также спикер Черновицкого приграничного отряда сообщил, что ночью 23 января в районе Вижницы был найден пограничник с огнестрельным ранением в грудную клетку. Он сам обратился за помощью. Военнослужащего оперативно госпитализировали в Путильскую райбольницу.

У пострадавшего травмы грудной клетки и живота: медики четыре часа оперировали пограничника и извлекли две пули. Состояние военного стабильное, он в сознании и общается с врачами. В скором времени военнослужащего переведут в военный госпиталь.

По данному инциденту также проводится служебное расследование.

Напомним, 3 января под Донецком нашли мертвым 21-летнего военного с простреленной головой. Среди версий смерти самоубийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием. Предыдущий случай был 2 ноября 2021 года в Днепропетровской области. Тело бойца нашли с разбитой головой у казармы.