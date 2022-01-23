На Буковині виявлено тіло прикордонника з вогнепальним пораненням, — ЗМІ

За два дні в Чернівецькій області одного військовослужбовця було виявлено мертвим, а другого — з вогнепальними пораненнями.

21 січня у Чернівецькій області знайдено мертвим військовослужбовця з вогнепальним пораненням. Про це повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами Сергія Бровка, прикордонники виявили тіло військового з вогнепальним пораненням поблизу українсько-румунського кордону. На місце були викликані правоохоронці та швидка допомога. За фактом загибелі прикордонника триває слідство.

Також спікер Чернівецького прикордонного загону повідомив, що вночі 23 січня в районі Вижниці було знайдено прикордонника з вогнепальним пораненням у грудну клітку. Він сам звернувся по допомогу. Військовослужбовця оперативно госпіталізували до Путильської райлікарні.

У потерпілого травми грудної клітки та живота: медики чотири години оперували прикордонника та витягли дві кулі. Стан військового стабільний, він свідомий і спілкується з лікарями. Незабаром військовослужбовця переведуть до військового шпиталю.

За цим інцидентом також проводиться службове розслідування.

Нагадаємо, 3 січня під Донецьком знайшли мертвим 21-річного військового із простріленою головою. Серед версій смерті самогубство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю. Попередній випадок був 2 листопада 2021 року на Дніпропетровщині. Тіло бійця знайшли з розбитою головою біля казарми.