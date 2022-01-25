Авария истребителя F-35C на авианосце США: пострадали 7 военнослужащих (фото)

Во время аварийной посадки F-35C на палубу американского авианосца "Карл Винсон" летчик вынужден был катапультироваться.

В Южно-Китайском море американский истребитель F-35C совершил аварийную посадку на палубу авианосца USS Carl Vinson (Карл Винсон), в результате чего пострадало 7 человек экипажа корабля, сообщает Daily Mail.

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В заявлении ВМС говорится, что пилот истребителя благополучно катапультировался из самолета, после чего с помощью военного вертолета он был доставлен на борт авианосца. Его состоянию здоровья ничего не угрожает.

Также сообщается, что во время аварийной посадки пострадали 7 американских военнослужащих, трое из которых были эвакуированы в медицинское учреждение в Маниле. Остальным была оказана медицинская помощь на борту авианосца.

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Состояние истребителя F-35C, стоимостью 94 млн долларов на данный момент выясняется. Также выясняется причина "нештатной ситуации в полете", которая привела к аварийной посадке.

"Состояние самолета в настоящее время расследуется, как и факторы, связанные с этим происшествием", — сказала Бренда Вэй, представитель Тихоокеанского флота США.

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Пентагон сообщил, что две авианосные ударные группы ВМС США, возглавляемые кораблями "Карл Винсон" и "Авраам Линкольн", в воскресенье начали операции в Южно-Китайском море. Авианосцы вошли в нейтральные воды для проведения учений, на фоне нового вторжения китайских ВВС в воздушные границы Тайваня, которое состоялось 23 января.

Напомним, что 39 самолетов Национально-освободительной армии Китая вошли в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня. Власти КНР утверждают, что намерены вернуть остров, поскольку считают Тайвань своей провинцией.

Для отработки навыков перехвата тайваньские летчики участвовали в трехдневных учениях. Для этого были задействованы истребители F-16, которые базируются в Цзяи на юге Тайваня.