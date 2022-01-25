Аварія винищувача F-35C на авіаносці США: постраждали 7 військовослужбовців (фото)

Під час аварійної посадки F-35C на палубу американського авіаносця "Карл Вінсон" льотчик змушений був катапультуватись.

У Південно-Китайському морі американський винищувач F-35C здійснив аварійну посадку на палубу авіаносця USS Carl Vinson (Карл Вінсон), унаслідок чого постраждали 7 осіб екіпажу корабля, повідомляє Daily Mail.

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У заяві ВМС йдеться про те, що пілот винищувача благополучно катапультувався з літака, після чого за допомогою військового вертольота його було доставлено на борт авіаносця. Його стану здоров'я нічого не загрожує.

Також повідомляється, що під час аварійної посадки постраждали 7 американських військовослужбовців, троє з яких було евакуйовано до медичного закладу в Манілі. Іншим було надано медичну допомогу на борту авіаносця.

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Стан винищувача F-35C вартістю 94 млн доларів наразі з'ясовується. Також з'ясовується причина "нештатної ситуації у польоті", що призвела до аварійної посадки.

"Стан літака зараз розслідується, як і фактори, пов'язані з цією пригодою", — сказала Бренда Вей, представниця Тихоокеанського флоту США.

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Пентагон повідомив, що дві авіаносні ударні групи ВМС США, очолювані кораблями "Карл Вінсон" та "Авраам Лінкольн", у неділю розпочали операції у Південно-Китайському морі. Авіаносці увійшли до нейтральних вод для проведення навчань, на тлі нового вторгнення китайських ВПС у повітряні кордони Тайваню, яке відбулося 23 січня.

Нагадаємо, що 39 літаків Національно-визвольної армії Китаю увійшли до зони розпізнавання протиповітряної оборони Тайваню. Влада КНР стверджує, що має намір повернути острів, оскільки вважає Тайвань своєю провінцією.

Для відпрацювання навичок перехоплення тайванські льотчики брали участь у триденних навчаннях. Для цього було задіяно винищувачів F-16, що базуються в Цзяї на півдні Тайваню.