6 тысяч солдат Южного военного округа РФ проходят проверку боевой готовности

Воинские части ЮВО подняты по сигналу учебной тревоги для совершения марша в районы общевойсковых полигонов, которые раположены на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации.

Сегодня, 25 января, 6 тысяч военнослужащих частей Южного военного округа (ЮВО) РФ начали проходить проверку боевой готовности, которую проводит командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников, сообщает "РИА Новости".

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По плану проверки воинские подразделения приступили к маршу на общевойсковые полигоны, которые расположены "на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации", где будут выполнять учебно-боевые задачи.

"Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения", — сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

[ + – ] Войска Южного военного округа дислоцируются в административных границах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на территории 15 субъектов РФ

В то же время Министерство обороны РФ сообщает, что в рамках плановых занятий по боевой подготовке задействованы более 20 подвижных полевых пунктов управления (ПППУ) ЮВО.

"Личный состав соединений управления общевойсковых армий ЮВО, 4-й армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии приступил к совершению марша в районы развертывания ПППУ", — говорится в сообщении.

Движения колонн военной техники сопровождают подразделения радиационной, химической и биологической защиты, а также расчеты комплексов с БПЛА и разведывательными дронами. В черте города и на автодорогах военную технику будут сопровождать сотрудники военной автоинспекции. Маскировку выдвижения колонн будут обеспечивать подразделения радиоэлектронной борьбы и военные инженеры.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об укреплении южных границ республики. Для этого будет направлен контингент белорусской армии, который будет сконцентрирован возле границ с Украиной.

Страны НАТО приводят подразделения в боевую готовность и направляют дополнительные корабли и истребители в места дислокации в Восточной Европе. Действия по укреплению рубежей союзных стран предпринимают Дания, Испания, Франция, Нидерланды и США.