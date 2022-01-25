6 тисяч солдат Південного військового округу РФ проходять перевірку бойової готовності

Військові частини ПВО піднято за сигналом навчальної тривоги для здійснення маршу до районів загальновійськових полігонів, які розташовані на значній відстані від пунктів постійної дислокації.

Сьогодні, 25 січня, 6 тисяч військовослужбовців частин Південного військового округу (ПВО) РФ почали проходити перевірку бойової готовності, яку проводить командувач військами ПВО генерал армії Олександр Дворніков, повідомляє "РІА Новини".

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За планом перевірки військові підрозділи розпочали марш на загальновійськові полігони, які розташовані "на значній відстані від пунктів постійної дислокації", де виконуватимуть навчально-бойові завдання.

"Військові частини ПВО були підняті за сигналом навчальної тривоги з наступним виходом до районів зосередження", — повідомив журналістам начальник пресслужби ПВО Вадим Астаф'єв.

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У той же час Міністерство оборони РФ повідомляє, що в межах планових занять з бойової підготовки задіяно понад 20 рухомих польових пунктів управління (РППУ) ПВО.

"Особистий склад з'єднань управління загальновійськових армій ПВО, 4-ї армії ВПС і ППО, Чорноморського флоту та Каспійської флотилії розпочав марш до районів розгортання РППУ", — йдеться у повідомленні.

Рухи колон військової техніки супроводжують підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також розрахунки комплексів із БПЛА та розвідувальними дронами. У межах міста та на автошляхах військову техніку супроводжуватимуть співробітники військової автоінспекції. Маскування висування колон забезпечуватимуть підрозділи радіоелектронної боротьби та військові інженери.

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про зміцнення південних кордонів республіки. Для цього буде спрямовано контингент білоруської армії, який буде сконцентровано біля кордонів з Україною.

Країни НАТО приводять підрозділи до бойової готовності та спрямовують додаткові кораблі та винищувачі до місць дислокації у Східній Європі. Дії зі зміцнення рубежів союзних країн роблять Данія, Іспанія, Франція, Нідерланди та США.