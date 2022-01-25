Содержание Минобороны в 2021-м обошлось бюджету Украины в 401 млн грн

В сравнении с позапрошлым годом расходы ведомства увеличились на 61,2 млн грн. За два месяца на должности министра обороны Алексей Резников заработал более 144,7 тыс. грн.

На зарплаты руководителей Министерства обороны Украины в 2021-м году было потрачено больше 1 млн грн, а содержание ведомства обошлось бюджету страны в 401 млн грн. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Фокуса.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

В 2021-м году Андрей Таран, руководивший Минобороны до 3 ноября, получил на этой должности:

Январь

должностной оклад — 37 652,11 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 7 530,42 грн;

надбавка государственным экспертам по вопросам государственной тайны — 7 530,42 грн;

выплаты рассчитанные из средней зарплаты и т.п. — 26 183,98 грн;

фактическая зарплата без налогов и сборов — 63 512,04 грн.

Февраль

должностной оклад — 44 168,82 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 8 833,76 грн;

надбавка государственным экспертам по вопросам государственной тайны — 8 833,76 грн;

выплаты рассчитанные из средней зарплаты и т.п. — 15 205,66 грн;

фактическая зарплата без налогов и сборов — 62 018,81 грн.

Март

должностной оклад — 45 024,55 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 9 004,91 грн;

надбавка государственным экспертам по вопросам государственной тайны — 9 004,91 грн;

выплаты рассчитанные из средней зарплаты и т.п. — 15 813,88 грн;

фактическая зарплата без налогов и сборов — 63 472,84 грн.

Апрель

должностной оклад — 55 030 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 11 006 грн;

надбавка государственным экспертам по вопросам государственной тайны — 11 006 грн;

фактическая зарплата без налогов и сборов — 62 018,81 грн.

Май

должностной оклад — 42 801,11 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 8 560,22 грн;

надбавка государственным экспертам по вопросам государственной тайны — 8 560,22 грн;

выплаты рассчитанные из средней зарплаты и т.п. — 17 120,44 грн;

фактическая зарплата без налогов и сборов — 62 018,80 грн.

Июнь

должностной оклад — 55 030 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 11 006 грн;

надбавка государственным экспертам по вопросам государственной тайны — 11 006 грн;

индексация — 77,18 грн;

фактическая зарплата без налогов и сборов — 62 080,94 грн.

Июль

должностной оклад — 47 525,91 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 9 505,18 грн;

надбавка государственным экспертам по вопросам государственной тайны — 9 505,18 грн;

индексация — 69,86 грн;

выплаты рассчитанные из средней зарплаты и т.п. — 88 673,41 грн;

фактическая зарплата без налогов и сборов — 125 000,03 грн.

Август

должностной оклад — 52 409,52 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 10 481,90 грн;

надбавка государственным экспертам по вопросам государственной тайны — 10 481,90 грн;

индексация — 77,04 грн;

выплаты рассчитанные из средней зарплаты и т.п. — 3 685,26 грн;

фактическая зарплата без налогов и сборов — 62 094,18 грн.

Сентябрь

должностной оклад — 37 520,45 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 7 504,09 грн;

надбавка государственным экспертам по вопросам государственной тайны — 7 504,09 грн;

индексация — 55,15 грн;

выплаты рассчитанные из средней зарплаты и т.п. — 98 372,72 грн;

фактическая зарплата без налогов и сборов — 121 519,98 грн.

Октябрь

должностной оклад — 55 030 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 11 006 грн;

надбавка государственным экспертам по вопросам государственной тайны — 11 006 грн;

индексация — 80,89 грн;

фактическая зарплата без налогов и сборов — 62 083,93 грн.

Ноябрь

должностной оклад — 14 954,18 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 2 990,84 грн;

надбавка государственным экспертам по вопросам государственной тайны — 2 990,84 грн;

индексация — -80,89 грн;

выплаты рассчитанные из средней зарплаты и т.п. — 94 700,16 грн;

фактическая зарплата без налогов и сборов — 93 021,88 грн.

Резников с 4 ноября по 31 декабря 2021 года на должности главы Минобороны заработал:

Ноябрь

должностной оклад — 28 194,55 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 5 638,91 грн;

надбавка государственным экспертам по вопросам государственной тайны — 5 638,91 грн;

выплаты рассчитанные из средней зарплаты и т.п. — 43 858,20 грн;

фактическая зарплата без налогов и сборов — 67 081,11 грн.

Декабрь

должностной оклад — 50 123,64 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 10 024,73 грн;

надбавка государственным экспертам по вопросам государственной тайны — 10 024,73 грн;

выплаты рассчитанные из средней зарплаты и т.п. — 26 314,92 грн;

фактическая зарплата без налогов и сборов — 77 672,86 грн.

Соответственно, в 2021-м году Таран на свой должности фактически заработал 838 842,24 грн, а Резников — 144 753,97 грн.

Минобороны со ссылкой на информацию Государственной казначейской службы Украины сообщило Фокусу, что на содержание министерства в прошлом году ушло 401 239 500 грн. Для сравнения, эта сумма в 2020-м году была меньше на 61,2 млн и составляла 340 016 700 грн.

Напомним, в 2021-м году глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заработал на своей должности более 1,5 миллиона гривен, а официальная зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в прошлом году составила почти 912 тыс. грн.