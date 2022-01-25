Утримання Міноборони у 2021-му коштувало бюджету України 401 млн грн
Порівняно з позаминулим роком витрати відомства збільшилися на 61,2 млн. грн. За два місяці на посаді міністра оборони Олексій Резніков заробив понад 144,7 тис. грн.
На зарплати керівників Міністерства оборони України у 2021 році було витрачено більше 1 млн грн, а утримання відомства коштувало бюджету країни 401 млн грн. Про це йдеться у відповіді відомства на запит Фокусу.
2021-го року Андрій Таран, який керував Міноборони до 3 листопада, отримав на цій посаді:
Січень
- посадовий оклад — 37 652,11 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 7530,42 грн;
- надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 7 530,42 грн;
- виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 26 183,98 грн;
- фактична зарплата без податків та зборів — 63 512,04 грн.
Лютий
- посадовий оклад — 44 168,82 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 8 833,76 грн;
- надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 8 833,76 грн;
- виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 15 205,66 грн;
- фактична зарплата без податків та зборів — 62 018,81 грн.
Березень
- посадовий оклад — 45 024,55 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 9 004,91 грн;
- надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 9 004,91 грн;
- виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 15 813,88 грн;
- фактична зарплата без податків та зборів — 63 472,84 грн.
Квітень
- посадовий оклад — 55 030 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 11 006 грн;
- надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 11 006 грн;
- фактична зарплата без податків та зборів — 62 018,81 грн.
Травень
- посадовий оклад — 42 801,11 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 8560,22 грн;
- надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 8 560,22 грн;
- виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 17 120,44 грн;
- фактична зарплата без податків та зборів — 62 018,80 грн.
Червень
- посадовий оклад — 55 030 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 11 006 грн;
- надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 11 006 грн;
- індексація — 77,18 грн;
- фактична зарплата без податків та зборів — 62 080,94 грн.
Липень
- посадовий оклад — 47 525,91 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 9505,18 грн;
- надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 9 505,18 грн;
- індексація — 69,86 грн;
- виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 88 673,41 грн;
- фактична зарплата без податків та зборів — 125 000,03 грн.
Серпень
- посадовий оклад — 52 409,52 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 10 481,90 грн;
- надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 10 481,90 грн;
- індексація — 77,04 грн;
- виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 3 685,26 грн;
- фактична зарплата без податків та зборів — 62 094,18 грн.
Вересень
- посадовий оклад — 37 520,45 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 7 504,09 грн;
- надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 7 504,09 грн;
- індексація — 55,15 грн;
- виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 98 372,72 грн;
- фактична зарплата без податків та зборів — 121 519,98 грн.
Жовтень
- посадовий оклад — 55 030 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 11 006 грн;
- надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 11 006 грн;
- індексація — 80,89 грн;
- фактична зарплата без податків та зборів — 62 083,93 грн.
Листопад
- посадовий оклад — 14 954,18 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 2 990,84 грн;
- надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 2 990,84 грн;
- індексація — 80,89 грн;
- виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 94 700,16 грн;
- фактична зарплата без податків та зборів — 93 021,88 грн.
Резніков з 4 листопада по 31 грудня 2021 року на посаді голови Міноборони запрацював:
Листопад
- посадовий оклад — 28 194,55 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 5 638,91 грн;
- надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 5 638,91 грн;
- виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 43 858,20 грн;
- фактична зарплата без податків та зборів — 67 081,11 грн.
Грудень
- посадовий оклад — 50 123,64 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 10 024,73 грн;
- надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 10 024,73 грн;
- виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 26 314,92 грн;
- фактична зарплата без податків та зборів — 77 672,86 грн.
Відповідно, у 2021 році Таран на свої посади фактично заробив 838 842,24 грн, а Резніков — 144 753,97 грн.
Міноборони з посиланням на інформацію Державної казначейської служби України повідомило Фокусу, що на утримання міністерства минулого року пішло 401 239 500 грн. Для порівняння, ця сума у 2020 році була меншою на 61,2 млн і становила 340 016 700 грн.
Нагадаємо, 2021-го року голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов заробив на своїй посаді понад 1,5 мільйона гривень, а офіційна зарплата секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова минулого року склала майже 912 тис. грн.