Утримання Міноборони у 2021-му коштувало бюджету України 401 млн грн

Порівняно з позаминулим роком витрати відомства збільшилися на 61,2 млн. грн. За два місяці на посаді міністра оборони Олексій Резніков заробив понад 144,7 тис. грн.

На зарплати керівників Міністерства оборони України у 2021 році було витрачено більше 1 млн грн, а утримання відомства коштувало бюджету країни 401 млн грн. Про це йдеться у відповіді відомства на запит Фокусу.

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2021-го року Андрій Таран, який керував Міноборони до 3 листопада, отримав на цій посаді:

Січень

посадовий оклад — 37 652,11 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 7530,42 грн;

надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 7 530,42 грн;

виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 26 183,98 грн;

фактична зарплата без податків та зборів — 63 512,04 грн.

Лютий

посадовий оклад — 44 168,82 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 8 833,76 грн;

надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 8 833,76 грн;

виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 15 205,66 грн;

фактична зарплата без податків та зборів — 62 018,81 грн.

Березень

посадовий оклад — 45 024,55 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 9 004,91 грн;

надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 9 004,91 грн;

виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 15 813,88 грн;

фактична зарплата без податків та зборів — 63 472,84 грн.

Квітень

посадовий оклад — 55 030 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 11 006 грн;

надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 11 006 грн;

фактична зарплата без податків та зборів — 62 018,81 грн.

Травень

посадовий оклад — 42 801,11 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 8560,22 грн;

надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 8 560,22 грн;

виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 17 120,44 грн;

фактична зарплата без податків та зборів — 62 018,80 грн.

Червень

посадовий оклад — 55 030 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 11 006 грн;

надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 11 006 грн;

індексація — 77,18 грн;

фактична зарплата без податків та зборів — 62 080,94 грн.

Липень

посадовий оклад — 47 525,91 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 9505,18 грн;

надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 9 505,18 грн;

індексація — 69,86 грн;

виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 88 673,41 грн;

фактична зарплата без податків та зборів — 125 000,03 грн.

Серпень

посадовий оклад — 52 409,52 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 10 481,90 грн;

надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 10 481,90 грн;

індексація — 77,04 грн;

виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 3 685,26 грн;

фактична зарплата без податків та зборів — 62 094,18 грн.

Вересень

посадовий оклад — 37 520,45 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 7 504,09 грн;

надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 7 504,09 грн;

індексація — 55,15 грн;

виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 98 372,72 грн;

фактична зарплата без податків та зборів — 121 519,98 грн.

Жовтень

посадовий оклад — 55 030 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 11 006 грн;

надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 11 006 грн;

індексація — 80,89 грн;

фактична зарплата без податків та зборів — 62 083,93 грн.

Листопад

посадовий оклад — 14 954,18 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 2 990,84 грн;

надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 2 990,84 грн;

індексація — 80,89 грн;

виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 94 700,16 грн;

фактична зарплата без податків та зборів — 93 021,88 грн.

Резніков з 4 листопада по 31 грудня 2021 року на посаді голови Міноборони запрацював:

Листопад

посадовий оклад — 28 194,55 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 5 638,91 грн;

надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 5 638,91 грн;

виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 43 858,20 грн;

фактична зарплата без податків та зборів — 67 081,11 грн.

Грудень

посадовий оклад — 50 123,64 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 10 024,73 грн;

надбавка державним експертам з питань державної таємниці — 10 024,73 грн;

виплати розраховані із середньої зарплати тощо — 26 314,92 грн;

фактична зарплата без податків та зборів — 77 672,86 грн.

Відповідно, у 2021 році Таран на свої посади фактично заробив 838 842,24 грн, а Резніков — 144 753,97 грн.

Міноборони з посиланням на інформацію Державної казначейської служби України повідомило Фокусу, що на утримання міністерства минулого року пішло 401 239 500 грн. Для порівняння, ця сума у 2020 році була меншою на 61,2 млн і становила 340 016 700 грн.

Нагадаємо, 2021-го року голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов заробив на своїй посаді понад 1,5 мільйона гривень, а офіційна зарплата секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова минулого року склала майже 912 тис. грн.