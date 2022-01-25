Российские военные вблизи границ Украины отрабатывают маневры в условиях химатаки (фото, видео)

По информации журналистов, к отработке маневров в Южном военном округе привлечены около 500 военных. В ходе учений также проверяются ракетные комплексы "Искандер-М".

На территории Южного военного округа, который охватывает и аннексированный Крым, российские военнослужащие проходят подготовку для участия в военной кампании с применением химического оружия. Все это происходит на фоне напряженности и опасений относительно масштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает таблоид Mirror.

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На опубликованных кадрах, снятых во время тренировочных занятий, часть военных участвует в маневрах на местности, "зараженной боевыми отравляющими веществами". Сообщается, что в этих учениях были задействованы 500 военнослужащих.

Искандеры

Ко всему прочему, Россия также готовит оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М". Искандеры, которые НАТО классифицирует как "Камень", могут комплектоваться ядерным оружием.

Они прошли "проверку боевой готовности" в Западном военном округе, граничащем с Украиной. Опубликованы отдельные снимки "Искандеров", но без указания точного места, где проходили учения.

[ + – ] Российские войска на учениях [ + – ] Российские войска на учениях [ + – ] Фото: "Звезда"/east2west | Российские танки и прочая военная техника РФ прибывает в Беларусь. [ + – ] Российские военные на учениях

Искандеры комплектуются широким набором боевых частей. Среди прочего, это:

Кассетная осколочная боевая часть

Боеголовки усиленного действия с объемным взрывчатым веществом

Осколочно-фугасные боеголовки для точного поражения

Боеголовки проникающего действия для поражения бункеров

В сообщении со ссылкой на военные источники отмечается, что "основная задача маневров — проверить уровень подготовки и слаженности действий персонала. В ходе учений отрабатывалась маскировка ракетных комплексов и отражение атак диверсантов.

Напомним, что контингент численностью 6 тыс. солдат Южного военного округа РФ проходит проверку боевой готовности. Воинские части ЮВО подняли по сигналу учебной тревоги для марша на общевойсковых полигонах, которые находятся на значительном расстоянии от пунктов постоянной дислокации.

Ранее Фокус сообщал, что Пентагон готовит свыше 8 тыс. военнослужащих на случай, если РФ попытается захватить новые территории Украины. Американский президент Джо Байден поручил министру обороны Ллойду Остину распорядиться о приведении войск в боеготовность.