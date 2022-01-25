Російські "миротворці" відпрацьовують маневри в умовах хімічної атаки (фото, відео)

У мережі з'явилися кадри, на яких група російських "миротворців" відпрацьовує маневри на території, "зараженій бойовими отруйними речовинами".

На території Південного військового округу, який охоплює й анексований Крим, російські військовослужбовці проходять підготовку для участі у військовій кампанії із застосуванням хімічної зброї. Усе це відбувається на тлі напруженості та побоювань щодо масштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє таблоїд Mirror.

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На опублікованих кадрах, знятих під час тренувальних занять, бригада "миротворців" бере участь у маневрах на місцевості, що "заражена бойовими отруйними речовинами". Повідомляється, що в цих навчаннях було задіяно 500 військовослужбовців.

Іскандери

До того ж Росія також готує оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) "Іскандер-М". Іскандери, які НАТО класифікує як "Камінь", можуть комплектуватися ядерною зброєю.

Вони пройшли "перевірку бойової готовності" в Західному військовому окрузі, що межує з Україною. Опубліковано окремі знімки "Іскандерів", але без указівки точного місця, де проходили навчання.

[ + – ] Російські війська на навчаннях [ + – ] Російські війська на навчаннях [ + – ] Фото: "Зірка"/east2west | Російські танки та інша військова техніка РФ прибуває до Білорусі. [ + – ] Російські військові на навчаннях

Іскандери комплектуються широким набором бойових частин. Серед іншого, це:

Касетна осколкова бойова частина

Боєголовки посиленої дії з об'ємною вибуховою речовиною

Уламково-фугасні боєголовки для точного ураження

Боєголовки проникаючої дії для ураження бункерів

У повідомленні з посиланням на військові джерела наголошується, що "основне завдання маневрів — перевірити рівень підготовки та злагодженості дій персоналу. У ході навчань відпрацьовувалося маскування ракетних комплексів і відображення атак диверсантів".

Нагадаємо, що контингент чисельністю 6 тис. солдатів Південного військового округу РФ проходить перевірку бойової готовності. Військові частини ПВО підняли за сигналом навчальної тривоги для маршу на загальновійськових полігонах, що розташовані на значній відстані від пунктів постійної дислокації.

Раніше Фокус повідомляв, що Пентагон готує понад 8 тис. військовослужбовців на випадок, якщо РФ спробує захопити нові території України. Американський президент Джо Байден доручив міністру оборони Ллойду Остіну розпорядитися про приведення військ у боєздатність.