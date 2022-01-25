Телеграм-каналы в РФ рассказали об экс-спецназовцах США в зоне ООС: что известно (фото)

В сети распространяют фотографии "американских туристов" на Донбассе. В российских телеграм-каналах утверждают, что бывшие спецназовцы выступают в качестве инструкторов.

Последние несколько дней в российских телеграм-каналах публикуют информацию и фотографии о наличии американских "туристов" на позициях Объединенных сил. Фокус постарался разобраться, действительно ли присутствуют бывшие военные из США на фронте в зоне ООС.

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В телеграм-каналах публикуют фотографии позиций бойцов Объединенных сил, на которых видно разрушенные здания или вооружение военных. Якобы американские "туристы" отмечают дефицит приборов ночного видео и тепловизионных прицелов на передовой. Параллельно этому указывается на достаточное количество реплик западных шлемов, бронежилетов и прочего снаряжения. Заявляется, что часть снаряжение украинские военные закупили на Aliexpress.

[ + – ] Фотографии позиций были опубликованы в открытом доступе в Instagram и в итоге попали в руки россиян [ + – ] Фотографии позиций были опубликованы в открытом доступе в Instagram и в итоге попали в руки россиян [ + – ] Фотографии позиций были опубликованы в открытом доступе в Instagram и в итоге попали в руки россиян [ + – ] Фотографии позиций были опубликованы в открытом доступе в Instagram и в итоге попали в руки россиян [ + – ] Фотографии позиций были опубликованы в открытом доступе в Instagram и в итоге попали в руки россиян [ + – ] Фотографии позиций были опубликованы в открытом доступе в Instagram и в итоге попали в руки россиян [ + – ] Фотографии позиций были опубликованы в открытом доступе в Instagram и в итоге попали в руки россиян

В одних из таких публикаций авторы пишут, что на Донбасс прибыли бывшие бойцы специального назначения США. Они предполагают, что граждане США будут выступать в качестве инструкторов украинским военным.

В конце 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о наличии американских ЧВК на Донбассе. Они, по мнению главы ведомства, готовят провокацию с химическими компонентами в Донецкой области. Заявлялось о 120 сотрудников неназванных американских военных, которые готовят украинские Силы спецназначения.

В МИД Украины заявили, что на неоккупированной части Донецкой и Луганской областей нет американских наемников и инструкторов, а также исключили наличие химических компонентов для провокаций.

[ + – ] Фотографии позиций были опубликованы в открытом доступе в Instagram [ + – ] Фотографии позиций были опубликованы в открытом доступе в Instagram [ + – ] Фотографии позиций были опубликованы в открытом доступе в Instagram [ + – ] Фотографии позиций были опубликованы в открытом доступе в Instagram [ + – ] Фотографии позиций были опубликованы в открытом доступе в Instagram [ + – ] Фотографии позиций были опубликованы в открытом доступе в Instagram

Источники Фокуса в Вооруженных силах опознали на фото позиции в Донецкой области и рассказали, что американцы действительно присутствуют, но не занимаются инструктажем, а "чисто по фану ходят и все фотографируют". На одной из позиций находится 2-3 бывших спецназовцев армии США.

По информации источника, бывшие военные проходили службу в Афганистане. Официально они не являются военнослужащими Соединенных Штатов При этом источник не владеет информацией о том, кто выдал им разрешение на пребывание в зоне проведения ООС.

Фотографии публикуются в аккаунте по продажам военной экипировки в Instagram. Аккаунт находится в открытом доступе. На него подписано 190 тысяч человек.

[ + – ] Аккаунт, с которого публикуют фотографии позиций сил ООС

Там снимки публикуют через сторисы, чтобы не выдавать собственную личность. В одной из них они описали деятельность украинских снайперов, назвав их одними из лучших в мире. Снайперам пришлось быстро адаптироваться к условиям войны.

[ + – ] Публикация об украинских снайперах и их подготовке

[ + – ] Пример сторис с аккаунта "Forwardobservations" [ + – ] Пример сторис с аккаунта "Forwardobservations" [ + – ] Пример сторис с аккаунта "Forwardobservations"

Фокус обратился с официальным обращением в Министерство обороны Украины, чтобы те прокомментировали информацию. На момент написания новости ответа от ведомства не было.

Напомним, в Yahoo News заявляли, что ЦРУ ведет подготовку украинского спецназа для отражения атаки России. В ней указывалось, что определенное количество американских инструкторов находится на Донбассе. Позднее сообщалось, что директор ЦРУ тайно посещал Украину и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.