Телеграм-канали в РФ розповіли про ексспецназівців США в зоні ООС: що відомо (фото)

У мережі розповсюджують фотографії "американських туристів" на Донбасі. У російських телеграм-каналах стверджують, що колишні спецназівці виступають як інструктори.

Останні кілька днів у російських телеграм-каналах публікують інформацію та фотографії про наявність американських "туристів" на позиціях Об'єднаних сил. Фокус постарався розібратися, чи справді присутні колишні військові із США на фронті в зоні ООС.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

У телеграм-каналах публікують фотографії позицій бійців Об'єднаних сил, де видно зруйновані будівлі або озброєння військових. Нібито американські "туристи" відзначають дефіцит приладів нічного бачення та тепловізійних прицілів на передовій. Паралельно вказується на достатню кількість реплік західних шоломів, бронежилетів та іншого спорядження. Заявляється, що частину спорядження українські військові закупили на Aliexpress.

[ + – ] Фотографії позицій були опубліковані у відкритому доступі до Instagram і в результаті потрапили до рук росіян [ + – ] Фотографії позицій були опубліковані у відкритому доступі до Instagram і в результаті потрапили до рук росіян [ + – ] Фотографії позицій були опубліковані у відкритому доступі до Instagram і в результаті потрапили до рук росіян [ + – ] Фотографії позицій були опубліковані у відкритому доступі до Instagram і в результаті потрапили до рук росіян [ + – ] Фотографії позицій були опубліковані у відкритому доступі до Instagram і в результаті потрапили до рук росіян [ + – ] Фотографії позицій були опубліковані у відкритому доступі до Instagram і в результаті потрапили до рук росіян [ + – ] Фотографії позицій були опубліковані у відкритому доступі до Instagram і в результаті потрапили до рук росіян

В одних із таких публікацій автори пишуть, що на Донбас прибули колишні бійці спеціального призначення США. Вони припускають, що громадяни США виступатимуть як інструктори українським військовим.

Наприкінці 2021 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про наявність американських ПВК на Донбасі. Вони, на думку голови відомства, готують провокацію з хімічними компонентами в Донецькій області. Заявлялося про 120 співробітників неназваних американських військових, які готують українські сили спецпризначення.

У МЗС України заявили, що на неокупованій частині Донецької та Луганської областей немає американських найманців та інструкторів, а також виключили наявність хімічних компонентів для провокацій.

[ + – ] Фотографії позицій були опубліковані у відкритому доступі до Instagram [ + – ] Фотографії позицій були опубліковані у відкритому доступі до Instagram [ + – ] Фотографії позицій були опубліковані у відкритому доступі до Instagram [ + – ] Фотографії позицій були опубліковані у відкритому доступі до Instagram [ + – ] Фотографії позицій були опубліковані у відкритому доступі до Instagram [ + – ] Фотографії позицій були опубліковані у відкритому доступі до Instagram

Джерела Фокуса в Збройних силах впізнали на фото позиції на Донеччині та розповіли, що американці справді присутні, але не займаються інструктажем, а "чисто фаном ходять і все фотографують". На одній із позицій перебувають 2-3 колишні спецназівці армії США.

За інформацією джерела, колишні військові проходили службу в Афганістані. Офіційно вони не є військовослужбовцями Сполучених Штатів. При цьому джерело не володіє інформацією про те, хто видав їм дозвіл на перебування в зоні проведення ООС.

Фотографії публікуються в акаунті з продажу військового екіпірування в Instagram. Обліковий запис перебуває у відкритому доступі. На нього підписано 190 тисяч людей.

[ + – ] Обліковий запис, із якого публікують фотографії позицій сил ООС

Там знімки публікують через сторіс, щоби не видавати власну особистість. В одній із них вони описали діяльність українських снайперів, назвавши їх одними з найкращих у світі. Снайперам довелося швидко адаптуватись до умов війни.

[ + – ] Публікація про українських снайперів і їхню підготовку

[ + – ] Приклад сторіс з облікового запису "Forwardobservations" [ + – ] Приклад сторіс з облікового запису "Forwardobservations" [ + – ] Приклад сторіс з облікового запису "Forwardobservations"

Фокус звернувся з офіційним зверненням до Міністерства оборони України, щоб прокоментували інформацію. На момент написання новини відповіді від відомства не було.

Нагадаємо, у Yahoo News заявляли, що ЦРУ веде підготовку українського спецназу для відбиття атаки Росії. У ній вказувалося, що певна кількість американських інструкторів перебуває на Донбасі. Пізніше повідомлялося, що директор ЦРУ таємно відвідував Україну та провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.