Интересовались тренажерами к танкам и БТР: Украину посетили нигерийские военные (фото)

Представители Вооруженных сил Нигерии обсудили с украинской стороны вопросы сотрудничества в военной сфере. У них на вооружении уже есть украинские БТР-3У и БТР-4.

Украину посетила делегация Вооруженных сил Федеративной республики Нигерии с целью обсуждения перспектив военно-технического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба "Укрспецэкспорта".

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Представители командования Сухопутных войск и руководителей учебного центра нигерийской армии посетили 169-й Учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого. Там члены делегации ознакомились со структурой заведения, материально-технической базой и процессом обучения.

Фото: Facebook / Укрспецэкспорт

Нигерийским военным показали занятия курсантов на тренажерах и симуляторах танков Т-64 и Т-72. Динамические автомобильные тренажеры и мультимедийные симуляторы для расчетов ЗУ-23-2. Помимо тренажерам делегации продемонстрировали парковочно-огневой городок пехоты и танкодром для оттачивания практических навыков украинских военных.

[ + – ] Танки в учебном центре

Как отметил гендиректор "Укрспецэкспорта" Николай Коломиец, расширение военно-технического сотрудничества открывает путь не только к поставкам техники, но и предоставления послепродажного обслуживания и обучения нигерийских военных в соответствующих учебных заведениях.

"Убежден, что наше будущее сотрудничество будет результативным", — резюмировал Коломиец.

По информации Defense Express, делегацию нигерийских военных заинтересовали тренажеры к БТР-3 и БТР-4, а также для танков Т-72. Их производит компания "Энергия 2000". В Нигерии стоят на вооружении украинские БТР-3У и БТР-4ЕН, а также разные модификации танков Т-72.

Напомним, в "Укроборонпроме" опровергли перевод КБ "Морозова" на однодневную рабочую неделю. Производство БТРов для ВСУ идут по плану.

Ранее сообщалось, что НПК "Искра" продолжит поставки вооружения в ВСУ несмотря на проверки "Укроборонпрома".