Цікавилися тренажерами до танків та БТР: Україну відвідали нігерійські військові (фото)

Представники Збройних сил Нігерії обговорили питання співпраці у військовій сфері. У них на озброєнні вже є українські БТР-3У та БТР-4.

Україну відвідала делегація Збройних сил Федеративної республіки Нігерії з метою обговорення перспектив військово-технічного співробітництва. Про це повідомляє пресслужба "Укрспецекспорту".

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Представники командування Сухопутних військ та керівників навчального центру нігерійської армії відвідали 169-й Навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого. Там члени делегації ознайомилися зі структурою закладу, матеріально-технічною базою та процесом навчання.

Фото: Facebook / Укрспецэкспорт

Нігерійським військовим показали заняття курсантів на тренажерах та симуляторах танків Т-64 та Т-72. Динамічні автомобільні тренажери та мультимедійні симулятори для розрахунків ЗУ-23-2. Крім тренажерів делегації продемонстрували парково-вогневе містечко піхоти і танкодром для відточування практичних навичок українських військових.

[ + – ] Танки у навчальному центрі

Як зазначив гендиректор "Укрспецекспорту" Микола Коломієць, розширення військово-технічного співробітництва відкриває шлях не лише до постачання техніки, а й надання післяпродажного обслуговування та навчання нігерійських військових у відповідних навчальних закладах.

"Переконаний, що наша майбутня співпраця буде результативною", — резюмував Коломієць.

За інформацією Defense Express, делегацію нігерійських військових зацікавили тренажери до БТР-3 та БТР-4, а також для танків Т-72. Їх виготовляє компанія "Енергія 2000". У Нігерії стоять на озброєнні українські БТР-3У та БТР-4ЕН, а також різні модифікації танків Т-72.

Нагадаємо, в "Укроборонпромі" спростували переведення КБ "Морозова" на одноденний робочий тиждень. Виробництво БТРів для ЗСУ йдуть за планом.

Раніше повідомлялося, що НВК "Іскра" продовжить постачання озброєння до ЗСУ, незважаючи на перевірки "Укроборонпрому".