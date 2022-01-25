Цікавилися тренажерами до танків та БТР: Україну відвідали нігерійські військові (фото)
Представники Збройних сил Нігерії обговорили питання співпраці у військовій сфері. У них на озброєнні вже є українські БТР-3У та БТР-4.
Україну відвідала делегація Збройних сил Федеративної республіки Нігерії з метою обговорення перспектив військово-технічного співробітництва. Про це повідомляє пресслужба "Укрспецекспорту".
Представники командування Сухопутних військ та керівників навчального центру нігерійської армії відвідали 169-й Навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого. Там члени делегації ознайомилися зі структурою закладу, матеріально-технічною базою та процесом навчання.
Нігерійським військовим показали заняття курсантів на тренажерах та симуляторах танків Т-64 та Т-72. Динамічні автомобільні тренажери та мультимедійні симулятори для розрахунків ЗУ-23-2. Крім тренажерів делегації продемонстрували парково-вогневе містечко піхоти і танкодром для відточування практичних навичок українських військових.
Як зазначив гендиректор "Укрспецекспорту" Микола Коломієць, розширення військово-технічного співробітництва відкриває шлях не лише до постачання техніки, а й надання післяпродажного обслуговування та навчання нігерійських військових у відповідних навчальних закладах.
"Переконаний, що наша майбутня співпраця буде результативною", — резюмував Коломієць.
За інформацією Defense Express, делегацію нігерійських військових зацікавили тренажери до БТР-3 та БТР-4, а також для танків Т-72. Їх виготовляє компанія "Енергія 2000". У Нігерії стоять на озброєнні українські БТР-3У та БТР-4ЕН, а також різні модифікації танків Т-72.
Нагадаємо, в "Укроборонпромі" спростували переведення КБ "Морозова" на одноденний робочий тиждень. Виробництво БТРів для ЗСУ йдуть за планом.
Раніше повідомлялося, що НВК "Іскра" продовжить постачання озброєння до ЗСУ, незважаючи на перевірки "Укроборонпрому".