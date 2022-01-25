45 минут работы - 15 обогрев. "Зоря"-"Машпроект" переходит на особый режим производства

Из-за высоких цен на газ для промышленности, предприятие не может отопить все заводские помещения.

Производственные подразделения государственного предприятия "Зоря"-"Машпроект" временно переходят на специальный режим работы в холодный период года. Об этом сообщает пресс-служба завода.

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Из-за высоких цен на газ предприятие не может обеспечить полноценное отопление всех заводских помещений с существующей системой. Также с нынешней системой отопления невозможно обеспечить нужный микроклимат.

"Во всех производственных подразделениях определяются помещения, где с помощью дополнительных электронагревательных приборов будут созданы комфортные температурные условия для отдыха работников", — указывают в публикации.

Теперь на заводе будут работать в условиях 15-минутного перерыва через каждые 45 минут. Вместе с этим уже завтра на предприятие должна прибыть первая партия обогревателей. До конца недели программу по обустройству мест обогрева должны реализовать. В публикации утверждают, что изменения в графике не повлияет на планы производства продукции.

После завершения отопительного сезона на "Зоря"-"Машпроект" продолжит реализовывать мероприятия по повышению эффективности отопительной системы и энергосбережению.

Добавим, что на данный момент цена на газ для предприятий колеблется от 43 180 гривен до свыше 68 тысяч.

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Напомним, из-за цен на газ на "Зоря"-"Машпроекте" ввели много выходных дней. Вследствие этого с предприятия украли оборудование из двух цехов.

Также сообщалось, что "Зоря"-"Машпроект" начал разработку водородного двигателя за собственные средства.