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Военный Фокус

45 минут работы - 15 обогрев. "Зоря"-"Машпроект" переходит на особый режим производства

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зоря-машпроект переходит на особый режим
Фото: Facebook \ "Зоря"-"Машпроект" Цех предприятия

Из-за высоких цен на газ для промышленности, предприятие не может отопить все заводские помещения.

Производственные подразделения государственного предприятия "Зоря"-"Машпроект" временно переходят на специальный режим работы в холодный период года. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Из-за высоких цен на газ предприятие не может обеспечить полноценное отопление всех заводских помещений с существующей системой. Также с нынешней системой отопления невозможно обеспечить нужный микроклимат.

"Во всех производственных подразделениях определяются помещения, где с помощью дополнительных электронагревательных приборов будут созданы комфортные температурные условия для отдыха работников", — указывают в публикации.

Теперь на заводе будут работать в условиях 15-минутного перерыва через каждые 45 минут. Вместе с этим уже завтра на предприятие должна прибыть первая партия обогревателей. До конца недели программу по обустройству мест обогрева должны реализовать. В публикации утверждают, что изменения в графике не повлияет на планы производства продукции.

После завершения отопительного сезона на "Зоря"-"Машпроект" продолжит реализовывать мероприятия по повышению эффективности отопительной системы и энергосбережению.

Добавим, что на данный момент цена на газ для предприятий колеблется от 43 180 гривен до свыше 68 тысяч.

тарифы на газ для промышленности
Тарифы на газ для небытовых потребителей

Напомним, из-за цен на газ на "Зоря"-"Машпроекте" ввели много выходных дней. Вследствие этого с предприятия украли оборудование из двух цехов.

Также сообщалось, что "Зоря"-"Машпроект" начал разработку водородного двигателя за собственные средства.