45 хвилин роботи – 15 обігрів. "Зоря"-"Машпроект" переходить на особливий режим виробництва

Через високі ціни на газ для промисловості, підприємство не може опалювати всі заводські приміщення.

Виробничі підрозділи державного підприємства "Зоря"-"Машпроект" тимчасово переходять на спеціальний режим роботи у холодну пору року. Про це повідомляє пресслужба заводу.

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Через високі ціни на газ підприємство не може забезпечити повноцінне опалення всіх заводських приміщень з наявною системою. Також із нинішньою системою опалення неможливо забезпечити потрібний мікроклімат.

"У всіх виробничих підрозділах визначаються приміщення, де за допомогою додаткових електронагрівальних приладів буде створено комфортні температурні умови для відпочинку працівників", — зазначають у публікації.

Тепер на заводі працюватимуть в умовах 15-хвилинної перерви через кожні 45 хвилин. Водночас уже завтра на підприємство має прибути перша партія обігрівачів. До кінця тижня програму з облаштування місць обігріву мають реалізувати. У публікації стверджують, що зміни у графіку не вплинуть на плани виробництва продукції.

Після завершення опалювального сезону на "Зоря"-"Машпроект" продовжить реалізовувати заходи щодо підвищення ефективності опалювальної системи та енергозбереження.

Додамо, що зараз ціна на газ для підприємств коливається від 43 180 гривень до понад 68 тисяч.

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Нагадаємо, через ціни на газ на "Зоря"-"Машпроекті" запровадили багато вихідних днів. Внаслідок цього з підприємства вкрали обладнання із двох цехів.

Також повідомлялося, що "Зоря"-"Машпроект" розпочав розробку водневого двигуна за власні кошти.