В Буркина-Фасо военные устроили государственный переворот: за что свергли президента (видео)

В стране последние несколько месяцев ухудшается ситуация с безопасностью. Боевики из "Аль-Каиды" и "Исламского государства" участили свои нападения. А оппозиция в стране выступала против президента Роша Каборе.

В Буркина-Фасо армия свергла президента Роша Каборе, а также приостановила действие конституции, распустило правительство и парламент и закрыли границы. Об этом сообщает Reuters.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Ранее неизвестная группа "Патриотическое движение за защиту и восстановление" (MPSR) сделала заявление на центральном телеканале о захвате власти. Военные взяли под контроль ситуацию в стране, по их мнению власти оказались неэффективными в борьбе с исламским движением и не способны объединить нацию.

Переворот в Буркина-Фасо: за что свергли президента

В заявлении MPSR указывается, что в стране ухудшается ситуация с безопасностью, Каборе не способен эффективно реагировать на вызовы в стране. Ныне в Буркина-Фасо идет активное противостояние военных и правительства исламским боевикам "Аль-Каиды" и "ИГИЛ".

В минувшее воскресенье в нескольких военных лагерях в столице Уагадугу и городах Кайя и Уахигуя произошли мятежы. В целом в стране уже несколько месяцев происходили антиправительственные протесты с требованием оставки президента.

Общественное доверие к президентскому управлению резко упало после нападения на северную деревню Солхан в июне 2021 года. В результате нападения, ответственность за которое возлагается на боевиков, перешедших границу из Мали, погибло более 100 человек.

[ + – ] Репортаж из Буркина-Фасо

Нападение на Солхан спровоцировало протесты оппозиции в столице, вынудив Каборе провести перестановки в правительстве и назначить себя министром обороны. Однако атака повторилась, но уже на военную базу Ината в ноябре 2021 года. Это усилило протестные настроения в стране.

Президент уволил свое правительство и назначил нового премьер-министра и министра обороны перед переговорами о национальном примирении с оппозицией.

Что известно о лидере MPSR

[ + – ] Поль-Анри Сандаого Дамиба

Лидер "Патриотического движения за защиту и восстановление" Поль-Анри Сандаого Дамиба был на передовой в борьбе с исламскими боевиками. Учился во французской военной академии, где получил степень магистра криминалистики. Выступал против переворота 2015 года, когда к власти пришел Рош Каборе.

Карьеру военного начал в президентской гвардии — это было одно из самых влиятельных подразделений в Буркина-Фасо во времена предыдущего президента Блеза Компаоре.

Роль Франции в Буркина-Фасо

Буркина-Фасо — это бывшая колония Франции. После обретения независимости, Франция сохранила прочные экономические связи и связи в сфере безопасности. Силы безопасности Буркина-Фасо зависят от поддержки Франции, которая направила в регион 5100 человек в рамках операции "Бархан". Это началось, когда Франция направила войска, чтобы остановить марш джихадистов на столицу Мали Бамако в 2013 году.

Ныне общественная поддержка французских военных упала из-за общего ухудшения ситуации в стране. Вакуум безопасности могут использовать джихадисты, чтобы подорвать оборонное сотрудничество военных Буркина-Фасо, Чада, Мали и Мавритании.

Напомним, в июне 2021 года актриса Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев в Буркина-Фасо.

Ранее сообщалось, что в Буркина-Фасо похитили трех иностранных журналистов, двух из которых убили.