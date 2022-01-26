У Буркіна-Фасо військові влаштували державний переворот: за що повалили президента (відео)
У країні останні кілька місяців погіршується ситуація із безпекою. Бойовики з "Аль-Каїди" та "Ісламської держави" збільшили кількість своїх нападів. А опозиція у країні виступала проти президента Роша Каборе.
У Буркіна-Фасо армія повалила президента Роша Каборе, а також призупинила дію конституції, розпустила уряд та парламент та закрили кордони. Про це повідомляє Reuters.
Раніше невідома група "Патріотичний рух за захист та відновлення" (MPSR) зробила заяву на центральному телеканалі про захоплення влади. Військові взяли під контроль ситуацію в країні, на їхню думку влада виявилася неефективною у боротьбі з ісламським рухом і не здатна об'єднати націю.
Переворот у Буркіна-Фасо: за що повалили президента
У заяві MPSR зазначається, що у країні погіршується ситуація з безпекою, Каборе не здатний ефективно реагувати на виклики у країні. Нині у Буркіна-Фасо триває активне протистояння військових та уряду ісламським бойовикам "Аль-Каїди" та "ІДІЛ".
Минулої неділі у кількох військових таборах у столиці Уагадугу та містах Кайя та Уахігуя сталися заколоти. Загалом у країні вже кілька місяців відбувалися антиурядові протести із вимогою відставки президента.
Громадська довіра до президентського управління різко впала після нападу на північне село Солхан у червні 2021 року. Внаслідок нападу, відповідальність за яке покладається на бойовиків, що перейшли кордон з Малі, загинуло понад 100 людей.
Напад на Солхан спровокував протести опозиції у столиці, змусивши Каборе провести перестановки в уряді та призначити себе міністром оборони. Проте атака повторилася, але вже на військову базу Інату у листопаді 2021 року. Це посилило протестні настрої у країні.
Президент звільнив свій уряд і призначив нового прем'єр-міністра та міністра оборони перед переговорами щодо національного примирення з опозицією.
Що відомо про лідера MPSR
Лідер "Патріотичного руху за захист та відновлення" Поль-Анрі Сандаого Даміба був на передовій у боротьбі з ісламськими бойовиками. Навчався у французькій військовій академії, де здобув ступінь магістра криміналістики. Виступав проти перевороту 2015 року, коли до влади прийшов Рош Каборе.
Кар'єру військового розпочав у президентській гвардії — це був один із найвпливовіших підрозділів у Буркіна-Фасо за часів попереднього президента Блеза Компаоре.
Роль Франції у Буркіна-Фасо
Буркіна-Фасо – це колишня колонія Франції. Після здобуття незалежності Франція зберегла міцні економічні зв'язки та зв'язки у сфері безпеки. Сили безпеки Буркіна-Фасо залежать від підтримки Франції, яка направила до регіону 5100 осіб у межах операції "Бархан". Це почалося, коли Франція направила війська, щоб зупинити марш джихадистів на столицю Малі Бамако у 2013 році.
Нині громадська підтримка французьких військових впала через загальне погіршення ситуації у країні. Вакуум безпеки можуть використовувати джихадисти, щоб підірвати оборонну співпрацю військових Буркіна-Фасо, Чаду, Малі та Мавританії.
Нагадаємо, у червні 2021 року актриса Анджеліна Джолі відвідала табір біженців у Буркіна-Фасо.
Раніше повідомлялося, що у Буркіна-Фасо викрали трьох іноземних журналістів, двох з яких убили.