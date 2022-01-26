У Буркіна-Фасо військові влаштували державний переворот: за що повалили президента (відео)

У країні останні кілька місяців погіршується ситуація із безпекою. Бойовики з "Аль-Каїди" та "Ісламської держави" збільшили кількість своїх нападів. А опозиція у країні виступала проти президента Роша Каборе.

У Буркіна-Фасо армія повалила президента Роша Каборе, а також призупинила дію конституції, розпустила уряд та парламент та закрили кордони. Про це повідомляє Reuters.

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Раніше невідома група "Патріотичний рух за захист та відновлення" (MPSR) зробила заяву на центральному телеканалі про захоплення влади. Військові взяли під контроль ситуацію в країні, на їхню думку влада виявилася неефективною у боротьбі з ісламським рухом і не здатна об'єднати націю.

Переворот у Буркіна-Фасо: за що повалили президента

У заяві MPSR зазначається, що у країні погіршується ситуація з безпекою, Каборе не здатний ефективно реагувати на виклики у країні. Нині у Буркіна-Фасо триває активне протистояння військових та уряду ісламським бойовикам "Аль-Каїди" та "ІДІЛ".

Минулої неділі у кількох військових таборах у столиці Уагадугу та містах Кайя та Уахігуя сталися заколоти. Загалом у країні вже кілька місяців відбувалися антиурядові протести із вимогою відставки президента.

Громадська довіра до президентського управління різко впала після нападу на північне село Солхан у червні 2021 року. Внаслідок нападу, відповідальність за яке покладається на бойовиків, що перейшли кордон з Малі, загинуло понад 100 людей.

[ + – ] Репортаж із Буркіна-Фасо

Напад на Солхан спровокував протести опозиції у столиці, змусивши Каборе провести перестановки в уряді та призначити себе міністром оборони. Проте атака повторилася, але вже на військову базу Інату у листопаді 2021 року. Це посилило протестні настрої у країні.

Президент звільнив свій уряд і призначив нового прем'єр-міністра та міністра оборони перед переговорами щодо національного примирення з опозицією.

Що відомо про лідера MPSR

[ + – ] Поль-Анрі Сандаого Даміба

Лідер "Патріотичного руху за захист та відновлення" Поль-Анрі Сандаого Даміба був на передовій у боротьбі з ісламськими бойовиками. Навчався у французькій військовій академії, де здобув ступінь магістра криміналістики. Виступав проти перевороту 2015 року, коли до влади прийшов Рош Каборе.

Кар'єру військового розпочав у президентській гвардії — це був один із найвпливовіших підрозділів у Буркіна-Фасо за часів попереднього президента Блеза Компаоре.

Роль Франції у Буркіна-Фасо

Буркіна-Фасо – це колишня колонія Франції. Після здобуття незалежності Франція зберегла міцні економічні зв'язки та зв'язки у сфері безпеки. Сили безпеки Буркіна-Фасо залежать від підтримки Франції, яка направила до регіону 5100 осіб у межах операції "Бархан". Це почалося, коли Франція направила війська, щоб зупинити марш джихадистів на столицю Малі Бамако у 2013 році.

Нині громадська підтримка французьких військових впала через загальне погіршення ситуації у країні. Вакуум безпеки можуть використовувати джихадисти, щоб підірвати оборонну співпрацю військових Буркіна-Фасо, Чаду, Малі та Мавританії.

Нагадаємо, у червні 2021 року актриса Анджеліна Джолі відвідала табір біженців у Буркіна-Фасо.

Раніше повідомлялося, що у Буркіна-Фасо викрали трьох іноземних журналістів, двох з яких убили.