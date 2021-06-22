Анджеліна Джолі з'явилася в таборі біженців у Буркіна-Фасо (фото)

Актриса зізналася, що захоплюється людьми, які зіткнулися з необхідністю кинути будинок і бігти, а також поскаржилася, що політики мало уваги приділяють проблемі вимушено переміщених осіб.

46-річна голлівудська актриса і спеціальний посланник Верховного комісара Організації Обʼєднаних Націй у справах біженців Анджеліна Джолі відвідала біженців у таборі Гудубо в центральному місті Кая в Буркіна-Фасо, щоб висвітлити проблеми, з якими стикаються люди, вимушені покинути свої будинки, пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Знаменитість зʼявилася перед людьми з покритою головою і виступила з промовою з нагоди Всесвітнього дня біженців. Вона підкреслила, що за останній рік кількість тих, хто був змушений покинути свій будинок, збільшилася у два рази, і вона "ніколи так не турбувалася" про переміщених осіб, як зараз. За її словами, вона захоплюється цими людьми найбільше у світі. Анджеліна підкреслила, що, якщо не вирішувати проблему, вона буде розростатися.

[ + – ] Анджеліна Джолі в таборі біженців у Буркіна-Фасо Фото: Getty Images

"Ми повинні усвідомити той шлях, по якому ми йдемо глобально, з такою кількістю бурхливих конфліктів і дуже реальною можливістю того, що зміна клімату змусить десятки, якщо не сотні мільйонів людей покинути свої будинки в майбутньому, без будь-яких можливостей повернення. Шлях, яким міжнародна спільнота намагається вирішити конфлікти і відсутність безпеки, порушений. Безладний, нерівноправний, він заснований на успадкованих привілеях, він підпорядковується примхам політичних лідерів і орієнтований на інтереси могутніх країн", — упевнена актриса.

Фото: Getty Images

Потім вона закликала міжнародну спільноту зосередитися на пошуку рішень щодо скорочення числа біженців у всьому світі:

"Правда в тому, що ми не робимо і половини того, що могли і повинні зробити, щоб знайти рішення, які дозволять біженцям повернутися додому або підтримати країни, що приймають, такі як Буркіна-Фасо".

За даними Організації Обʼєднаних Націй, з 2019 року понад 1,2 мільйон чоловік у сахельському регіоні Західної і Центральної Африки були змушені тікати. Фінансування її реагування на кризу з біженцями в країні критично низьке, і його необхідно збільшити приблизно на 80%.

Як відомо, Анджеліна Джолі опинилася в центрі уваги преси після недавнього приїзду в Нью-Йорк з усіма своїми шістьма дітьми. Актриса нещодавно програла колишньому чоловікові суд за право одноосібної опіки над дітьми, а тепер її помітили біля дверей будинку, де живе її колишній чоловік Джонні Лі Міллер, причому другий раз вона приїхала до нього з прийомним сином Паксом.