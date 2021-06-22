Анджелина Джоли появилась в лагере беженцев в Буркина-Фасо (фото)

Актриса призналась, что восхищается людьми, которые столкнулись с необходимостью бросить дом и бежать, а также посетовала, что политики мало внимания уделяют проблеме вынуждено перемещенных лиц.

46-летняя голливудская актриса и специальный посланник Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев Анджелина Джоли посетила беженцев в лагере Гудубо в центральном городе Кая в Буркина-Фасо, чтобы осветить проблемы, с которыми сталкиваются люди, вынужденные покинуть свои дома, пишет Daily Mail.

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Знаменитость появилась перед людьми с покрытой головой и выступила с речью по случаю Всемирного дня беженцев. Она подчеркнула, что за последний год количество тех, кто был вынужден покинуть свой дом, увеличилось в два раза, и она "никогда так не беспокоилась" о перемещенных лицах, как сейчас. По ее словам, она восхищается этими людьми больше всего в мире. Анджелина подчеркнула, что, если не решать проблему, она будет разрастаться.

[ + – ] Анджелина Джоли в лагере беженцев в Буркина-Фасо Фото: Getty Images

"Мы должны осознать тот путь, по которому мы идем глобально, с таким количеством бушующих конфликтов и очень реальной возможностью того, что изменение климата заставит десятки, если не сотни миллионов людей покинуть свои дома в будущем, без каких-либо возможностей возвращения. Путь, которым международное сообщество пытается разрешить конфликты и отсутствие безопасности, нарушен. Беспорядочный, неравноправный, он основан на унаследованных привилегиях, он подчиняется прихоти политических лидеров и ориентирован на интересы могущественных стран", – уверена актриса.

Фото: Getty Images

Затем она призвала международное сообщество сосредоточиться на поиске решений по сокращению числа беженцев во всем мире:

"Правда в том, что мы не делаем и половины того, что могли и должны сделать, чтобы найти решения, которые позволят беженцам вернуться домой или поддержать принимающие страны, такие как Буркина-Фасо".

По данным Организации Объединенных Наций, с 2019 года более 1,2 миллиона человек в Сахельском регионе Западной и Центральной Африки были вынуждены бежать. Финансирование ее реагирования на кризис с беженцами в стране критически низкое, и его необходимо увеличить примерно на 80%.

Как известно, Анджелина Джоли оказалась в центре внимания прессы после недавнего приезда в Нью-Йорк со всеми своими шестью детьми. Актриса недавно проиграла бывшему мужу суд за право единоличной опеки над детьми, а теперь ее заметили у двери дома, где живет ее бывший муж Джонни Ли Миллер, причем второй раз она приехала к нему с приемным сыном Паксом.