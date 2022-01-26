В США представили гибридную версию военного внедорожника JLTV (фото)

Компания разработала автомобиль по своей инициативе, без заказа от американской армии. eJLTV более экономный и бесшумный, когда едет на электрической тяге.

Компания Oshkosh Defense анонсировала электрическую гибридную версию Joint Tactical Vehicle "eJLTV", которая получила уменьшенную акустическую и тепловую сигнатуру при езде в электрическом режиме. Об этом сообщает Army Recognition.

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Основные характеристики автомобиля остаются прежними, изменения затронули двигатель. За счет установки гибридно-электрического силового агрегата eJLTV стал экономичнее, получил режим бесшумной езды на электрической тяге, а также повышенную мощность.

Во время езды аккумуляторы eJLTV полностью заряжаются за 30 минут. Благодаря этому нет необходимости в зарядной инфраструктуре, которая является главным препятствием для поставок гибридов и электрокаров в армию США.

"С eJLTV, мы предлагаем нашим военным клиентам доступный способ электрификации своего парка легких тактических колесных машин без ущерба для внедорожных характеристик или превосходной защиты, необходимой в боевых действиях", — заявил президент Oshkosh Defense Джон Брайант.

Цель Oshkosh Defense с eJLTV состоит в том, чтобы сохранить производительность и защиту проверенного Oshkosh Defense JLTV, повысить экономию топлива более чем на 20%. При этом, как пишут в издании, американская армия не запрашивала у Oshkosh Defense гибридной версии их тактического автомобиля — это частная инициатива.

В 2022 году США планирует провести закупить 15 468 автомобилей в течение 5 лет на сумму 6,5 млрд долларов. В программе будут участвовать и JLTV. Тактический автомобиль был разработан для замены Humvee 4x4, который стоит на вооружении армии и корпуса морской пехоты США.

Напомним, в США ведут разработку гибридной версии внедорожника Хамви, который должен стать более экономным.

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