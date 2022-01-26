У США представили гібридну версію військового позашляховика JLTV (фото)

Компанія розробила автомобіль за власною ініціативою, без замовлення від американської армії. eJLTV більш економний і безшумний, коли їде електричною тягою.

Компанія Oshkosh Defense анонсувала електричну гібридну версію Joint Tactical Vehicle "eJLTV", яка отримала зменшену акустичну та теплову сигнатуру під час їзди в електричному режимі. Про це повідомляє Army Recognition.

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Основні характеристики автомобіля залишаються колишніми, зміни торкнулися двигуна. За рахунок встановлення гібридно-електричного силового агрегату eJLTV став економічнішим, отримав режим безшумної їзди на електричній тязі, а також підвищену потужність.

Під час їзди акумулятори eJLTV повністю заряджаються за 30 хвилин. Завдяки цьому немає потреби в зарядній інфраструктурі, яка є головною перешкодою для постачання гібридів та електрокарів до армії США.

"З eJLTV, ми пропонуємо нашим військовим клієнтам доступний спосіб електрифікації свого парку легких тактичних колісних машин без шкоди для позашляхових характеристик або чудового захисту, необхідного у бойових діях", — заявив президент Oshkosh Defense Джон Браянт.

Мета Oshkosh Defense з eJLTV полягає в тому, щоб зберегти продуктивність та захист перевіреного Oshkosh Defense JLTV, підвищити економію палива більше ніж на 20%. При цьому, як пишуть у виданні, американська армія не просила Oshkosh Defense гібридної версії їх тактичного автомобіля — це приватна ініціатива.

У 2022 році США планує закупити 15 468 автомобілів протягом 5 років на суму 6,5 млрд доларів. У програмі братимуть участь і JLTV. Тактичний автомобіль був розроблений для заміни Humvee 4x4, який стоїть на озброєнні армії та корпусу морської піхоти США.

Нагадаємо, у США ведуть розробку гібридної версії позашляховика Хамві, який має стати більш економним.

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