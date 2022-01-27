Сливал данные о космической программе ЕС: в Германии разоблачили шпиона РФ

Научный сотрудник передал россиянам данные о стратегическом ракетоносителе за €2,5 тысячи.

Прокуратура Германии предъявила обвинение российскому ученому, который был арестован в прошлом году за шпионаж в пользу России. Правоохранители считают, что, работая в немецком университете, он предоставил российским спецслужбам информацию о европейской космической ракетной программе Ariane, сообщается на сайте Федеральной прокуратуры Германии.

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Следствию удалось установить, что ученый проводил исследования на кафедре естественных наук и технологий в одном из университетов Баварии. Осенью 2019 года с ним связалась российская служба внешней разведки. Ученому предложили сотрудничество и он согласился. С ноября 2019 года завербованный научный сотрудник регулярно сообщал стратегическую информацию одному из высокопоставленных сотрудников Службы внешней разведки России.

"Он передал информацию об исследовательских проектах в области аэрокосмических технологий, в частности, о различных стадиях разработки европейской ракеты-носителя Ariane" — говорится в обвинении прокуратуры.

За свою разведывательную деятельность сотрудник получил 2500 евро наличными.

Прокуратура не сообщила, в каком именно вузе работал обвиняемый, но, по сведениям немецких СМИ, это был университет города Аугсбурга, в котором ученый писал диссертацию и проводил исследования гибридных систем материалов для легких конструкций.

Напомним, ранее профессор Гарварда обвинен в шпионаже в пользу Китая. Кроме шпионажа, доктор наук признан виновным в лжесвидетельстве, неуплате налогов и подделке документов.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ задержала агента разведки РФ, который готовил теракты в Одесской области. Силовики рассказали, что шпиона задержали "на горячем", когда тот вербовал исполнителей для будущих преступлений.