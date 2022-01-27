Зливав дані про космічну програму ЄС: у Німеччині викрили шпигуна РФ

Науковий співробітник передав росіянам дані про стратегічний ракетоносій за €2,5 тисячі.

Прокуратура Німеччини звинуватила російського вченого, якого було заарештовано минулого року за шпигунство на користь Росії. Правоохоронці вважають, що, працюючи в німецькому університеті, він надав російським спецслужбам інформацію про європейську космічну ракетну програму Ariane, повідомляється на сайті Федеральної прокуратури Німеччини.

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Слідству вдалося встановити, що вчений проводив дослідження на кафедрі з природничих наук та технологій в одному з університетів Баварії. Восени 2019 з ним зв'язалася російська служба зовнішньої розвідки. Вченому запропонували співпрацю, і він погодився. З листопада 2019 року завербований науковий співробітник регулярно повідомляв стратегічну інформацію одному з високопосадовців Служби зовнішньої розвідки Росії.

"Він передав інформацію про дослідницькі проєкти в галузі аерокосмічних технологій, зокрема, про різні стадії розробки європейської ракети-носія Ariane", — йдеться у звинуваченні прокуратури.

За свою розвідувальну діяльність працівник отримав 2500 євро готівкою.

Прокуратура не повідомила, в якому саме виші працював обвинувачений, але, за відомостями німецьких ЗМІ, це був університет міста Аугсбург, в якому вчений писав дисертацію та проводив дослідження гібридних систем матеріалів для легких конструкцій.

Нагадаємо, раніше професора Гарварда звинуватили у шпигунстві на користь Китаю. Крім шпигунства, доктор наук визнаний винним у лжесвідченні, несплаті податків та підробці документів.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ затримала агента розвідки РФ, який готував теракти на Одещині. Силовики розповіли, що шпигуна затримали на гарячому, коли той вербував виконавців для майбутніх злочинів.