Ирландские рыбаки обещают сорвать учения РФ в Атлантике (фото)

Аналитики опасаются, что российские корабли могут отрезать оптоволоконные пути с Америкой в случае вторжения РФ в Украину.

Ирландские рыболовные судна планируют мирным путем сорвать военные учения российского флота, которые пройдут в юго-западном побережье Ирландии в феврале. Об этом сообщает Politico.

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Несмотря на то, что военные учения будут в международных водах в 240 км от Ирландии, рыбаки планируют их сорвать. Они будут проходить в экономической зоне Ирландии угрожая важнейшему району морской жизни и важному рыболовному региону.

"Мы хотим действовать. Мы не собираемся бросаться на корабли, мы не собираемся брать их на себя таким образом, но мы определенно добиваемся здесь своей цели и хотим, чтобы наше правительство что-то сделало для нас", заявил глава Ирландской организации производителей рыбы Юга и Запада Патрик Мерфи.

По мнению Мерфи, ракетные стрельбы могут изменить миграции тунца на годы.

После проведения консультаций с консулом РФ, ирландские рыбаки пришли к компромиссу. Будет создана буферная зона, но ее еще должны утвердить на более высоком уровне в Москве.

Вместе с этим вице-премьер Ирландии Лео Вардкар заявил, что Россия должна отменить свои учения в "слепой зоне Европы", чтобы продемонстрировать добрую волю. Вместе с тем он призывает рыбаков быть осторожными, ведь РФ обладает мощным флотом и ядерным оружием.

Некоторые аналитики в области кибербезопасности и военные аналитики опасаются, что учения, запланированные на начало февраля, могут быть прикрытием для перерезания подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Америку и Европу, в случае вторжения России в Украину.

[ + – ] Место проведения учений РФ [ + – ] Место волоконно-оптических кабелей связи

Аналитик Том Клонан заявляет, что Ирландия имеет слабый флот. Всего девять кораблей. У них нет гидролокаторов или военных радаров, а также практически нет ВВС. Исходя из этого выбор РФ для учений является идеальным. "Поскольку Ирландия — слепое пятно Европы — самое слабое звено ЕС".

В Ирландии называют эти учения "нежелательными" и считают, что они связаны с напряженной ситуацией вокруг Украины.

Сами учения российского флота запланированы на 3-8 февраля в исключительной экономической зоне Ирландии.

Напомним, вчера, 27 января сообщалось, что первые три десантные корабля РФ вошли в Средиземное море для учений. Также сообщалось, что РФ отравляла спутникам США ложные сигналы о начале воздушной атаки на Украину.