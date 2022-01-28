Ірландські рибалки обіцяють зірвати навчання РФ в Атлантиці (фото)

Аналітики побоюються, що російські кораблі можуть відрізати оптоволоконні шляхи з Америкою у разі вторгнення РФ до України.

Ірландські рибальські судна планують мирним шляхом зірвати військові навчання російського флоту, що пройдуть у південно-західному узбережжі Ірландії у лютому. Про це повідомляє Politico.

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Незважаючи на те, що військові навчання будуть у міжнародних водах за 240 км від Ірландії, рибалки планують їх зірвати. Вони проходитимуть в економічній зоні Ірландії, загрожуючи найважливішому району морського життя та важливому рибальському регіону.

"Ми хочемо діяти. Ми не збираємося кидатися на кораблі, ми не збираємося брати їх на себе таким чином, але ми безперечно добиваємося тут своєї мети і хочемо, щоб наш уряд щось зробив для нас", — заявив голова Ірландської організації виробників риби Півдня та Заходу Патрік Мерфі.

На думку Мерфі, ракетні стрільби можуть змінити міграції тунця на роки.

Після проведення консультацій із консулом РФ, ірландські рибалки дійшли компромісу. Буде створена буферна зона, але її ще мають затвердити на вищму рівні у Москві.

Водночас віцепрем'єр Ірландії Лео Вардкар заявив, що Росія має скасувати свої навчання у "сліпій зоні Європи", щоб продемонструвати добру волю. Водночас він закликає рибалок бути обережними, адже РФ має потужний флот і ядерну зброю.

Деякі аналітики в галузі кібербезпеки та військові аналітики побоюються, що навчання, заплановані на початок лютого, можуть бути прикриттям для перерізання підводних волоконно-оптичних кабелів зв'язку, що з'єднують Америку та Європу у разі вторгнення Росії в Україну.

[ + – ] Місце проведення навчань РФ [ + – ] Місце волоконно-оптичних кабелів зв'язку

Аналітик Том Клонан заявляє, що Ірландія має слабкий флот. Усього дев'ять кораблів. Вони не мають гідролокаторів або військових радарів, а також практично немає ВПС. Тому вибір РФ для навчань є ідеальним. "Оскільки Ірландія — сліпа пляма Європи — найслабша ланка ЄС".

В Ірландії називають ці навчання "небажаними" і вважають, що вони пов'язані із напруженою ситуацією навколо України.

Самі навчання російського флоту заплановані на 3-8 лютого у винятковій економічній зоні Ірландії.

Нагадаємо, вчора, 27 січня повідомлялося, що перші три десантні кораблі РФ увійшли до Середземного моря для навчань. Також повідомлялося, що РФ отруювала супутникам США помилкові сигнали про початок повітряної атаки на Україну.