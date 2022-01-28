РФ перебросила на границу с Украиной медицинские подразделения, - WSJ

Как пишут в издании, это вовсе не говорит о неизбежном вторжении, однако готовность российских войск вышла на уровень, которого раньше никогда не было.

Россия перебросила на границы к Украине медицинские подразделения, что говорит о еще большем уровне готовности российской армии к вторжению. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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По словам одного из представителей Минобороны страны Запада, Россия завершила последние приготовления к вторжению в Украину. Ранее никогда не было подобного уровня готовности. При этом западная разведка по-разному оценивает намерения Путина.

Как пишут в издании, особенно разнится оценка разведданных во Франции и Германии. Они приходят к разным выводам основываясь на одних данных.

При этом авторы отмечают, что переброска медицинских подразделений не означает, что нападение точно произойдет, они являются предпосылками для битвы, и вызывают интенсивные дебаты на Западе.

7 февраля состоятся переговоры между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафа Шольца. Главной темой для переговоров будет Украина.

Напомним, СМИ стало известно, какое оружие будет поставлять США Украине в рамках дополнительного пакета помощи на 200 млн долларов. Брюссельское издание EURACTRIV сообщало, что РФ не планирует вторжение в Украину. Для этого нужно больше сил, чем развернуто сейчас.