РФ перекинула на кордон з Україною медичні підрозділи, — WSJ

Як пишуть у виданні, це зовсім не говорить про неминуче вторгнення, проте готовність російських військ вийшла на рівень, якого раніше ніколи не було.

Росія перекинула на кордони до України медичні підрозділи, що говорить про ще більший рівень готовності російської армії до вторгнення. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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За словами одного з представників Міноборони країни Заходу, Росія завершила останні приготування до вторгнення в Україну. Раніше ніколи не було такого рівня готовності. Західна розвідка по-різному оцінює наміри Путіна.

Як пишуть у виданні, особливо відрізняється оцінка розвідданих у Франції та Німеччині. Вони приходять до різних висновків на основі одних даних.

При цьому автори зазначають, що перекидання медичних підрозділів не означає, що напад точно відбудеться, вони є передумовами для битви і викликають інтенсивні дебати на Заході.

7 лютого відбудуться переговори між президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Головною темою для переговорів буде Україна.

Нагадаємо, ЗМІ стало відомо, яку зброю постачатиме США Україні в межах додаткового пакету допомоги на 200 млн доларів. Брюссельське видання EURACTRIV повідомляло, що РФ не планує вторгнення в Україну. Для цього потрібно більше сил, ніж зараз.