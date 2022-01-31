Россия перебрасывает к Азовскому морю скоростные катера "Раптор" (видео)

На видео в Воронежской области попало 4 катера, способных перевозить до 20 десантников на скорости до 88 км/ч.

В российской Воронежской области зафиксировали несколько скоростных катеров, движущихся в сторону Азовского моря. Об этом сообщает пользовать @GirkinGirkin в Твиттере — блогер, отсиживающий перемещение российской техники на основе открытых баз данных.

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Патрульные катера относятся к Балтийскому флоту. На видео попало сразу 4 катера вместе с судном в белой расцветке. Такая расцветка используется для участия катера в параде. Патрульный корабль проекта 03160 разработан концерном "Калашников". Вероятно, они следуют к Азовскому морю.

[ + – ] Маршрут переброски российских катеров

Российские патрульные корабли предназначены для патрулирования, поисково-спасательных операций, а также переброске десанта в прибрежной морской зоне, проливах и устьях рек.

[ + – ] Видео переброски катеров

Основные характеристики катера проекта 03160:

длина — 16,9 м

ширина — 4,1 м

высота — 3,5

скорость хода — 48 узлов (полная) 88 км/ч, 28 узлов (51 км/ч) при волнах 2,5 м и 20 узлов (37 км/ч) при высоте волны в 4,5 метра

Один катер помещает в себе 3 человека экипажа и до 20 десантников.

Напомним, под Киевом проходят учения бойцов территориальной обороны. Также по данным СМИ украинская разведка вывезла секретные документы из Киева на запад страны из-за угрозы вторжения РФ.