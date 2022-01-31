Росія перекидає до Азовського моря швидкісні катери "Раптор" (відео)

На відео у Воронезькій області потрапило 4 катери, здатні перевозити до 20 десантників на швидкості до 88 км/год.

У російській Воронезькій області зафіксували кілька швидкісних катерів, що рухаються у бік Азовського моря. Про це повідомляє користуватись @GirkinGirkin у Твіттері — блогер, що відслідковує переміщення російської техніки на основі відкритих баз даних.

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Патрульні катери відносяться до Балтійського флоту. На відео потрапило відразу 4 катери разом із судном у білому забарвленні. Таке забарвлення використовується для участі катера в параді. Патрульний корабель проєкту 03160 розроблений концерном "Калашников". Ймовірно, вони прямують до Азовського моря.

[ + – ] Маршрут перекидання російських катерів

Російські патрульні кораблі призначені для патрулювання, пошуково-рятувальних операцій, а також перекидання десанту в прибережній морській зоні, протоках та гирлах річок.

[ + – ] Відео перекидання катерів

Основні характеристики катера проєкту 03160:

довжина — 16,9 м

ширина — 4,1 м

висота — 3,5

швидкість ходу — 48 вузлів (повна) 88 км/год, 28 вузлів (51 км/год) при хвилях 2,5 м та 20 вузлів (37 км/год) при висоті хвилі 4,5 метри

Один катер містить у собі 3 людини екіпажу і до 20 десантників.

Нагадаємо, під Києвом проходять навчання бійців територіальної оборони. Також, за даними ЗМІ, українська розвідка вивезла секретні документи з Києва на захід країни через загрозу вторгнення РФ.