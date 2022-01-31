Будем воевать: одесские активисты заявили о готовности защищать город (видео)

По словам активиста Демьяна Ганула, они отстояли Одессу в 2014 году, и поэтому готовы это сделать еще раз.

Одесские активисты во главе с Демьяном Ганулом записали видеообращение с оружием в руках, в котором заявили о готовности защищать город от россиян. Об этом сообщается на странице Ганула в Facebook.

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В публикации указывается, что в условиях скопления Россией 100-тысячного войска у украинских границ, активисты готовы воевать за свободу и независимость. Заявляется о выступлении единым фронтом всех одесских организаций для борьбы с агрессором.

"Одесса всегда славилась разнообразием национальностей и гостеприимством, но только для тех, кто приходит к нам с миром. Граждане нашего города защищали свои дома от немецких нацистов 81 год назад. Мы выстояли перед современными российскими нацистами, которые развязали войну на украинской земле", — подчеркивает Ганул.

[ + – ] Обращение активистов

При этом подчеркнул, что помощь по защите города могут оказать катакомбы, которые активно использовались во время Второй мировой войны. Активисты заявили, что они отстояли Одессу в 2014 — и сделают это также.

Заканчивают обращение активисты словами "Слава Украине" и "Слава Одессе".

Демьян Ганул — лидер общественной организации "Уличный фронт". Они объединяют в себе националистов города Одессы. Ранее возглавлял силовой блок в Правом Секторе Одессы.

Напомним, посол Украины в США заявил, что в случае российского вторжения, никто не будет в безопасности. Также в Великобритании заявляют, что картина становится все более тревожной из-за угрозы вторжения России.