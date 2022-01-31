Воюватимемо: одеські активісти заявили про готовність захищати місто (відео)

За словами активіста Дем'яна Ганула, вони відстояли Одесу у 2014 році і тому готові це зробити ще раз.

Одеські активісти на чолі з Дем'яном Ганулом записали відеозвернення зі зброєю в руках, у якому заявили про готовність захищати місто від росіян. Про це повідомляється на сторінці Ганула у Facebook.

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У публікації вказується, що в умовах накопичення Росією 100-тисячного війська біля українських кордонів активісти готові воювати за свободу та незалежність. Заявляється про виступ єдиним фронтом всіх одеських організацій боротьби з агресором.

"Одеса завжди славилася різноманітністю національностей і гостинністю, але тільки для тих, хто приходить до нас ім миром. Громадяни нашого міста захищали свої будинки від німецьких нацистів 81 рік тому. Ми вистояли перед сучасними російськими нацистами, які розв'язали війну на українській землі", — підкреслює Ганул.

[ + – ] Звернення активістів

При цьому наголосив, що допомогу із захисту міста можуть надати катакомби, які активно використовувалися під час Другої світової війни. Активісти заявили, що вони відстояли Одесу у 2014 — і це зроблять також.

Закінчують звернення активісти словами "Слава Україні" та "Слава Одесі".

Дем'ян Ганул — лідер громадської організації "Вуличний фронт". Вони поєднують у собі націоналістів міста Одеси. Раніше очолював силовий блок у Правому Секторі Одеси.

Нагадаємо, посол України в США заявив, що в разі російського вторгнення ніхто не буде в безпеці. Також у Великій Британії заявляють, що картина стає все тривожнішою через загрозу вторгнення Росії.