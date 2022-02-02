Кони и пушки: Ким Чен Ын промчался на лошади в документальном фильме (видео)

В видеоролике подводятся итоги 2021 года под кадры стрельбы из артиллерии, заката на берегу моря, а также езды верхом.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын уехал на белой лошади в документальном фильме о достижениях режима в 2021 году. Об этом сообщает Sky News.

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Фильм называется "2021. Год Великой Победы". В нем рассказывают об основных достижениях Ким Чен Ына. На кадрах глава государства запечатлен на белой лошади в белом пиджаке. Он задумчиво смотрит на закат солнца. После этого кадры с лидером КНДР сменяются самоходными артиллерийскими установками (САУ), которые впервые были показаны на параде в 2018 году. САУ одновременно открывают залповый огонь.

[ + – ] САУ из видеоролика Ким Чен Ына

В завершение ролика Ким мчит на лошади галопом вместе с другими чиновниками.

В то же время Daily Mail сообщает, что лидера КНДР показывают в разных образах, чтобы показать его единство с народом. Например, в одном из кадров Ким Чен Ын с усилием спускается с лестницы, что может говорить о болезни. Также ходят слухи в СМИ, что Ким похудел из-за проблем со здоровьем.

Напомним, в КНДР назвали отца Ким Чен Ына создателем шаурмы. По словам журналистов, идея подавать людям лепешки с мясной начинкой пришла Ким Чен Иру еще в 2011 году.

Отметим, в конце 2021 года на публике появился похудевший Ким Чен Ын. Лидер Северной Кореи значительно потерял в весе, а по ТВ сообщали, что истощенное состояние главы государства "разбивает сердца" корейцев.