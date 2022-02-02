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Воєнний фокус

Коні та гармати: Кім Чен Ин промчав на коні в документальному фільмі (відео)

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Кім Чен Ин на коні, північна корея
Фото: скриншот | Кім Чен Ин верхи на коні

У відеоролику підбиваються підсумки 2021 року під кадри стрільби з артилерії, заходу сонця на березі моря, а також їзди верхи.

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин проїхався на білому коні в документальному фільмі про досягнення режиму в 2021 році. Про це повідомляє Sky News.

Фільм називається "2021. Рік Великої Перемоги". У ньому розповідають про основні досягнення Кім Чен Ина. На кадрах глава держави зображений на білому коні у білому піджаку. Він задумливо дивиться на захід сонця. Після цього кадри з лідером КНДР змінюються на самохідні артилерійські установки (САУ), які вперше були показані на параді в 2018 році. САУ одночасно відкривають залповий вогонь.

САУ із відеоролика Кім Чен Ина
САУ із відеоролика Кім Чен Ина

Під кінець ролика Кім мчить на коні галопом разом із іншими чиновниками.

Водночас Daily Mail повідомляє, що лідера КНДР показують у різних образах, щоб показати його єдність із народом. Наприклад, в одному з кадрів Кім Чен Ин із зусиллям спускається зі сходів, що може говорити про хворобу. Також ходять чутки у ЗМІ, що Кім схуд через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, у КНДР назвали батька Кім Чен Ина творцем шаурми. За словами журналістів, ідея подавати людям коржі з м'ясною начинкою прийшла Кім Чен Іру ще у 2011 році.

Зазначимо, наприкінці 2021 року на публіці з'явився схудлий Кім Чен Ин. Лідер Північної Кореї значно втратив у вазі, а з ТБ повідомляли, що виснажений стан глави держави "розбиває серця" корейців.