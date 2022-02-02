Коні та гармати: Кім Чен Ин промчав на коні в документальному фільмі (відео)

У відеоролику підбиваються підсумки 2021 року під кадри стрільби з артилерії, заходу сонця на березі моря, а також їзди верхи.

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин проїхався на білому коні в документальному фільмі про досягнення режиму в 2021 році. Про це повідомляє Sky News.

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Фільм називається "2021. Рік Великої Перемоги". У ньому розповідають про основні досягнення Кім Чен Ина. На кадрах глава держави зображений на білому коні у білому піджаку. Він задумливо дивиться на захід сонця. Після цього кадри з лідером КНДР змінюються на самохідні артилерійські установки (САУ), які вперше були показані на параді в 2018 році. САУ одночасно відкривають залповий вогонь.

[ + – ] САУ із відеоролика Кім Чен Ина

Під кінець ролика Кім мчить на коні галопом разом із іншими чиновниками.

Водночас Daily Mail повідомляє, що лідера КНДР показують у різних образах, щоб показати його єдність із народом. Наприклад, в одному з кадрів Кім Чен Ин із зусиллям спускається зі сходів, що може говорити про хворобу. Також ходять чутки у ЗМІ, що Кім схуд через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, у КНДР назвали батька Кім Чен Ина творцем шаурми. За словами журналістів, ідея подавати людям коржі з м'ясною начинкою прийшла Кім Чен Іру ще у 2011 році.

Зазначимо, наприкінці 2021 року на публіці з'явився схудлий Кім Чен Ин. Лідер Північної Кореї значно втратив у вазі, а з ТБ повідомляли, що виснажений стан глави держави "розбиває серця" корейців.