Байден одобрил дополнительную переброску войск в Восточную Европу, - CNN

Джо Байден одобрил размещение тысяч военных в Польше, Румынии и странах юго-восточного фланга НАТО из-за российской угрозы.

Президент США Джо Байден одобрил дополнительное размещение американских военных на территории Польши и Румынии, а также еще в нескольких других странах. Об этом сообщает CNN.

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Ожидается, что развертывание войск произведут в ближайшие дни. По словам официальных лиц, переброска дополнительного контингента продемонстрирует поддержку союзников по НАТО из-за угрозы со стороны России.

Пентагон перебросит около 2 тысяч военных в Польшу и еще несколько тысяч в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию. Источники издания утверждают, что часть войск уже находится на территории стран Альянса в повышенной боевой готовности.

Перед этим в США привели 8500 военных в состояние повышенной готовности, если будут задействованы Силы реагирования НАТО и быстро понадобятся американские военные.

Напомним, посол США в ООН заявила, что атака России против Украины возможна. Наращивание войск сигнализирует о намерениях Кремля использовать их.

Также в западных СМИ опубликовали ответ Альянса на требования России. Все вопросы могут быть рассмотрены, но после вывода войск из Украины, Грузии и Молдовы.