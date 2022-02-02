Байден схвалив додаткове перекидання військ до Східної Європи, — CNN

Джо Байден схвалив розміщення тисяч військових у Польщі, Румунії та країнах південно-східного флангу НАТО через російську загрозу.

Президент США Джо Байден схвалив додаткове розміщення американських військових на території Польщі та Румунії, а також у кількох інших країнах. Про це повідомляє CNN.

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Очікується, що розгортання військ проведуть найближчими днями. За словами офіційних осіб, перекидання додаткового контингенту продемонструє підтримку союзників НАТО через загрозу з боку Росії.

Пентагон перекине близько 2 тисяч військових до Польщі та ще кілька тисяч до південно-східних країн НАТО, включаючи Румунію. Джерела видання стверджують, що частина військ уже перебуває на території країн Альянсу в підвищеній бойовій готовності.

Перед цим у США привели 8500 військових у стан підвищеної готовності, якщо будуть задіяні Сили реагування НАТО і швидко знадобляться американські військові.

Нагадаємо, пані посол США в ООН заявила, що атака Росії проти України можлива. Нарощування військ сигналізує про наміри Кремля використати їх.

Також у західних ЗМІ опублікували відповідь Альянсу на вимоги Росії. Усі питання можуть бути розглянуті, але після виведення військ із України, Грузії та Молдови.