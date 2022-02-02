"Усе обговоримо після відведення військ": у західних ЗМІ опублікували відповідь США та НАТО на вимоги Росії

У відповідь на вимоги Кремля союзники закликали зменшити військову присутність на кордоні з Україною. Також союзники наголосили, що принцип "відкритих дверей в НАТО" залишається непорушним.

У відповідь на вимоги Кремля союзники закликали зменшити військову присутність на кордоні з Україною. Також у відповіді підкреслили, що принцип "відкритих дверей в НАТО" залишається непорушним.

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У розпорядженні іспанських журналістів опинився текст відповідей США та НАТО щодо запропонованих Росією у грудні гарантій безпеки. Альянс виклав своє бачення ситуації на чотирьох сторінках, а Вашингтон — на п'яти. Вони були надруковані в італійській газеті El País.

"З огляду на масштабне, одностороннє і невиправдане розгортання військ в Україні та Білорусі та навколо них, ми закликаємо Росію негайно деескалувати ситуацію перевіреним, своєчасним і надійним чином", — йдеться в заяві НАТО.

Також Альянс звинувачує Росію у порушенні довіри, що лежить в основі міжнародного співробітництва, та підриві основоположних принципів глобальної та євроатлантичної архітектури безпеки.

Сполучені Штати повідомили, що готові обговорити взаємні заходи транспарентності, що ґрунтуються на взаємних зобов'язаннях як США, так і Росії утримуватися від розміщення на території України військових баз. Проте, при цьому Білий дім наголосив, що США продовжують "підтримувати та твердо дотримуватися політики відкритих дверей НАТО". Але перш ніж перейти до цих питань, Вашингтон наполягає на зниженні військової присутності РФ на кордонах України.

"Позиція уряду Сполучених Штатів полягає в тому, що прогрес у цих питаннях може бути досягнутий лише в умовах деескалації російської агресії щодо України", — йдеться у документі США.

Крім того, і НАТО, і США заявили, що не мають наміру вести переговори про те, хто може чи не може бути членом Альянсу. Також союзники висловили намір повернутися до Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (за ініціативою Дональда Трампа США вийшли з цього договору в 2018 році).

Іспанське видання зазначає, що в текстах союзників є розбіжність у думках із приводу однієї з вимог, висунутих Москвою. Йдеться про так званий принцип "неподільної безпеки", який ОБСЄ схвалила у 2010 році.

"Москва додала перегляд цього принципу до першого пункту своїх вимог, оскільки саме на цьому ньому засноване твердження про те, що можливий вступ України до НАТО вплине на безпеку Росії", — йдеться у повідомленні Вашингтона.

Америка готова обговорювати цей принцип, наголошуючи на тому, що кожна держава має невід'ємне право кожного вільно вибирати або змінювати свої механізми безпеки, враховуючи договори та союзи.

Іспанські журналісти зазначають, що на сьогодні офіційної відповіді від Росії на ці документи немає.

У Росії підтвердили отримання від США відповіді щодо "гарантій безпеки" наприкінці січня. Документи були передані американцями під час зустрічі із заступником голови відомства Олександром Грушком. Пізніше держсекретар Ентоні Блінкен запевнив, що Штати не публікуватимуть відповіді на пропозиції Росії.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві відбулася зустріч глав урядів України Великої Британії та Польщі, на якій обговорювався новий формат партнерства держав. Тристоронній союз Лондон-Варшава-Київ може бути своєрідною компенсацією Україні за туманну перспективу будь-коли стати членом НАТО.