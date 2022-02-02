"Все обсудим после отвода войск": в западных СМИ опубликовали ответ США и НАТО на требования России

В ответе на требования Кремля союзники призвали снизить военное присутствие на границе с Украиной. Также союзники подчеркнули, что принцип "открытых дверей в НАТО" остается незыблемым.

В распоряжении испанских журналистов оказался текст ответов США и НАТО по предложенным Россией в декабре гарантиям безопасности. Альянс изложил свое видение ситуации на на четырех страницах, а Вашингтон — на пяти. Они были опубликованы в итальянской газете El País.

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"Учитывая продолжающееся масштабное, одностороннее и неоправданное развертывание войск в Украине и Беларуси и вокруг них, мы призываем Россию немедленно деэскалировать ситуацию проверяемым, своевременным и надежным образом", — говорится в заявлении НАТО.

Также Альянс обвиняет Россию в нарушении доверия, лежащего в основе международного сотрудничества, и подрыве основополагающих принципов глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности.

Соединенные Штаты сообщили, что готовы обсудить взаимные меры транспарентности, основанные на взаимных обязательствах как США, так и России воздерживаться от размещения на территории Украины военных баз. Однако, при этом Белый дом подчеркнул, что США продолжают "поддерживать и твердо придерживаться политики открытых дверей НАТО". Но прежде чем перейти к этим вопросам, Вашингтон настаивает на снижении военного присутствия РФ на границах Украины.

"Позиция правительства Соединенных Штатов заключается в том, что прогресс в этих вопросах может быть достигнут только в условиях деэскалации российской агрессии в отношении Украины", — говорится в документе США.

Кроме того, и НАТО, и США заявили, что не собираются вести переговоры о том, кто может или не может быть членом Альянса. Также союзники высказали намерение вернутся к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (по инициативе Дональда Трампа США вышли из этого договора в 2018 году).

Испанское издание отмечает, что в текстах союзников присутствует расхождение в мнениях по поводу одного из требований, выдвинутых Москвой. Речь идет о так называемом принципе "неделимой безопасности", который ОБСЕ одобрила в 2010 году.

"Москва добавила пересмотр этого принципа в первый пункт своих требований, так как именно на этом нем основано утверждение о том, что возможное вступление Украины в НАТО повлияет на безопасность России", — говорится в сообщении Вашингтона.

Америка готова обсуждать этот принцип, отмечая, что каждое государство имеет неотъемлемое право каждого свободно выбирать или изменять свои механизмы безопасности, включая договоры и союзы.

Испанские журналисты отмечают, что на данный момент официального ответа от России на эти документы нет.

В России подтвердили получение от США ответа по "гарантиям безопасности" в конце января. Документы были переданы американцами во время встречи с заместителем главы ведомства Александром Грушко. Позже госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что Штаты не будут публиковать ответы на предложения России.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве состоялась встреча глав правительств Украины Великобритании и Польши, на которой обсуждался новый формата партнерства государств. Трехсторонний союз Лондон — Варшава — Киев может быть своеобразной компенсацией Украине за туманную перспективу когда-либо стать членом НАТО.