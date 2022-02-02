"Ми знаємо, що атака можлива" — посол США в ООН про Росію

Посол упевнена, що Росія поки що має шанс вирішити питання дипломатично, але "цього не станеться на полі бою".

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд в ефірі ABC News заявила, що нарощування російських військ на кордоні з Україною "сигналізує про наміри Кремля використати їх", але РФ все-таки ще має шанс "знайти дипломатичний вихід".

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"Ми бачили цю методичку Росії і раніше. Вони використовують дезінформацію і закликають українців не хвилюватися, але ми знаємо, що атака можлива. Ви б не збирали 100 тисяч солдатів, якби не планували їх використати", — заявила посол США в ООН.

31 січня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія не планує вторгнення в Україну. При цьому РФ зажадала обіцянок, що Україна ніколи не дозволить вступити до НАТО і що Західний альянс виведе свої війська зі Східної Європи. Обидва запити були відхилені Штатами та союзниками:

"Ми ясно дали зрозуміти, що готові вирішувати проблеми Росії та України за дипломатичним столом, але це неможливо зробити на полі бою", — додала Томас-Грінфілд.

[ + – ] Лінда Томас-Грінфілд в ефірі ABC News.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в Києві відбулася зустріч глав урядів України, Польщі та Британії, цей союз може стати своєрідною компенсацією за туманну перспективу колись стати членом НАТО для України.