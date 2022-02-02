"Мы знаем, что атака возможна" - посол США в ООН о России

Посол уверена, что у России пока есть шанс решить вопрос дипломатично, но "этого не произойдет на поле боя".

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире ABC News заявила, что наращивание российских войск на границе с Украиной "сигнализирует о намерениях Кремля использовать их", но у РФ все-таки еще есть шанс "найти дипломатический выход".

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"Мы видели эту методичку России и ранее. Они используют дезинформацию и призывают украинцев не волноваться, но мы знаем, что атака возможна. Вы бы не собирали 100 тысяч солдат, если бы не планировали их использовать", — заявила посол США в ООН.

31 января секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что "Россия не планирует вторжение в Украину". При этом, РФ потребовала обещаний, что Украине никогда не позволят вступить в НАТО и что Западный альянс выведет свои войска из Восточной Европы. Оба запроса были отклонены Штатами и союзниками:

"Мы ясно дали понять, что готовы решать проблемы России и Украины за дипломатическим столом, но это невозможно сделать на поле боя", — добавила Томас-Гринфилд.

[ + – ] Линда Томас-Гринфилд в эфире ABC News.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Киеве прошла встреча глав правительств Украины, Польши и Британииий союз может стать своеобразной компенсацией за туманную перспективу когда-либо стать членом НАТО для Украины.