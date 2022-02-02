Британские истребители перехватили бомбардировщики РФ над Северным морем

Королевские ВВС подтвердили, что поднятые по тревоге "Тайфуны" должны были перехватить четыре российских бомбардировщика, которые приблизились к воздушному пространству Великобритании.

Королевские ВВС (RAF) подтвердили, что сегодня, 2 февраля, подняли в воздух истребители "Тайфун" для перехвата четырех российских бомбардировщиков, приближающихся к Великобритании, сообщает The Independent.

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Реактивные самолеты были запущены из авиабазы Лоссимут, что на северо-востоке Шотландии, после того, как неопознанные самолеты были замечены приближающимися к зоне интересов Великобритании, сообщили Королевские ВВС около полудня в среду.

Истребители также поддерживал танкер-заправщик "Вояджер" из Королевских ВВС Брайз Нортон в Оксфордшире.

"Впоследствии мы перехватили и сопроводили четыре самолета типа "русский медведь", — сказал представитель воздушных сил, когда несколько часов спустя операция была объявлена ​​завершенной.

Российские самолеты — два бомбардировщика Ту-95 и два бомбардировщика Ту-142 — не входили в воздушное пространство Великобритании.

Редактор UK Defense Journal Джордж Эллисон сообщил в Твиттере, что "Вояджер" передавал специальный код транспондера, который означал, что самолет выполнял миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, "которая направлена ​​на сохранение безопасности воздушного пространства Североатлантического союза".

Королевские ВВС также заявили, что тесно сотрудничают с партнерами по НАТО, чтобы контролировать такие самолеты, когда они проходят через международное воздушное пространство.

Отмечается, что Королевские ВВС регулярно перехватывают самолеты, приближающиеся к "зоне интересов Великобритании" — международному воздушному пространству, за которое Великобритания несет определенную ответственность.

Последнее вмешательство произошло через несколько часов после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся со встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Ранее Фокус сообщал, что Путин побеседовал с Джонсоном по телефону. Британский премьер предупредил президента РФ, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины станет для Москвы "трагическим просчетом".

Также ранее Джонсон заявил, что против Москвы введут мощный пакет экономических санкций, как только "ботинок первого русского солдата ступит на очередную часть суверенной территории Украины".