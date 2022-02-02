Британські винищувачі перехопили бомбардувальники РФ над Північним морем

Королівські ВПС підтвердили, що підняті по тривозі "Тайфуни" мали перехопити чотири російські бомбардувальники, які наблизилися до повітряного простору Великобританії.

Королівські ВПС (RAF) підтвердили, що сьогодні, 2 лютого, підняли в повітря винищувачі "Тайфун" для перехоплення чотирьох російських бомбардувальників, що наближаються до Великобританії, повідомляє The Independent.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Реактивні літаки були запущені з авіабази Лоссимут, що на північному сході Шотландії, після того, як непізнані літаки були помічені наближенням до зони інтересів Великобританії, повідомили Королівські ВПС близько полудня в середу.

Винищувачі також підтримував танкер-заправник "Вояджер" із Королівських ВПС Брайз Нортон в Оксфордширі.

"Згодом ми перехопили і супроводили чотири літаки типу "російський ведмідь", — сказав представник повітряних сил, коли через кілька годин операцію оголосили завершеною".

Російські літаки — два бомбардувальники Ту-95 і два бомбардувальники Ту-142 — не входили до повітряного простору Великобританії.

Редактор UK Defense Journal Джордж Еллісон повідомив у Твіттері, що "Вояджер" передавав спеціальний код транспондера, який означав, що літак виконував місію НАТО з патрулювання повітряного простору, "яка спрямована на збереження безпеки повітряного простору Альянсу".

Королівські ВПС також заявили, що тісно співпрацюють з партнерами НАТО, щоб контролювати такі літаки, коли вони проходять через міжнародний повітряний простір.

Зазначається, що Королівські ВПС регулярно перехоплюють літаки, що наближаються до "зони інтересів Великобританії" — міжнародного повітряного простору, за який відповідає Великобританія.

Останнє втручання відбулося за кілька годин після того, як прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повернувся із зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін поговорив із Джонсоном по телефону. Британський прем'єр попередив президента РФ, що будь-яке подальше вторгнення Росії на територію України стане для Москви "трагічним прорахунком".

Також раніше Джонсон заявив, що проти Москви введуть потужний пакет економічних санкцій, як тільки "черевик першого російського солдата ступить на чергову частину суверенної території України".