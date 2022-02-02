Путін поговорив з Джонсоном по телефону: про що говорили політики

У Кремлі, звітуючи про підсумки переговорів, приписали Україні "хронічний саботаж Мінських домовленостей".

Глава британського уряду Борис Джонсон та президент РФ Володимир Путіним поговорили по телефону про НАТО та Україну. Про підсумки бесіди повідомили пресслужби Кремля та уряду Великої Британії.

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У Джонсона відзвітували, що прем'єр висловив Путіну глибоке занепокоєння нинішньою ворожою активністю Росії на кордоні з Україною. Він закликав поважати територіальну цілісність України та право країни на самооборону.

Також британський політик попередив, що будь-яке подальше вторгнення Росії на територію України буде трагічним прорахунком.

Обговорювали також політику відчинених дверей НАТО. Джонсон заявив, що всі європейські демократії можуть стати членами Альянсу та Україна — не виняток.

Але Путін сказав на це, що НАТО не хоче адекватно реагувати на обґрунтовані російські занепокоєння, прикриваючись політикою відчинених дверей, що суперечить основоположному принципу неподільності безпеки

Водночас британська сторона повідомила, що лідери погодилися: загострення не відповідає нічиїм інтересам.

Як відомо, британський прем'єр Борис Джонсон записав ролик після візиту до Києва, де повідомив, що Британія "твердо стоїть за український народ".

Нагадаємо, що в середині січня британські літаки доставили в Україну військову допомогу, зокрема летальне озброєння. Такий крок обґрунтований небезпекою вторгнення РФ до України.