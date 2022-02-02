Путин побеседовал с Джонсоном по телефону: о чем говорили политики

В Кремле, отчитываясь об итогах переговоров, приписали Украине "хронический саботаж Минских договоренностей".

Глава британского правительства Борис Джонсон и президент РФ Владимир Путиным поговорили по телефону о НАТО и Украине. Об итогах беседы сообщили пресс-службы Кремля и правительства Великобритании.

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У Джонсона отчитались, что премьер выразил Путину глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной. Он призвал уважать территориальную целостность Украины и право страны на самооборону.

Также британский политик предупредил, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины будет трагическим просчетом.

Обсуждали также политику открытых дверей НАТО. Джонсон заявил, что все европейские демократии могут стать членами Альянса и Украина — не исключение.

Но Путин сказал на это, что НАТО не хочет адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь политикой открытых дверей, которая противоречит основополагающему принципу неделимости безопасности

В то же время британская сторона сообщила, что лидеры согласились: обострение не отвечает ничьим интересам.

Как известно, британский премьер Борис Джонсон записал ролик после визита в Киев, где сообщил, что Британия "твердо стоит за украинский народ".

Напомним, что в средине января британские самолеты доставили в Украину военную помощь, в том числе летальное вооружение. Такой шаг обоснован опасностью вторжения РФ в Украину.