Qui pro Quo: США пустят Россию на военные базы, если она даст американцам посмотреть на свои

Белый дом пытается снизить напряженность у границ Украины, убедив РФ в отсутствии ракетной угрозы со стороны НАТО.

Администрация Байдена может обсудить с Россией возможность убедиться в отсутствии угрозы взаимного ракетного удара с военных баз обеих стран. США готовы пустить представителей РФ на базы НАТО в Румынии и Польше, сообщает Bloomberg.

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Издание отмечает, что соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками, в частности, с Польшей и Румынией. Взамен Россия должна будет предоставить аналогичную информацию о своих базах, на которых размещено оружие наземного базирования.

Таким образом Белый дом хочет убедить Москву в отсутствии угроз в ее сторону и опровергнуть утверждения, что пусковые установки "Tomahawk" будут использованы против РФ.

Ранее представители России неоднократно заявляли, что базы НАТО в восточной Европе могут нанести ракетный удар по России и потому представляют для нее постоянную угрозу. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исполняющий обязанности постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский заявил, что базирующиеся в Румынии пусковые установки США МК-41 без труда могут быть переделаны под запуск Tomahawk.

Напомним, житель Харьковщины предложил НАТО разместить военную базу на своем участке. Некоторые пользователи поддержали эту идею. Одни готовы отдать огород под военную базу, другие — балкон под пусковую.

Ранее Фокус сообщал о том, что иностранные военные базы могут закрыть главные бреши в украинской обороне. При этом надо учитывать, при каких условиях это будет интересно международным партнерам.