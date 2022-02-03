Qui pro Quo: США пустять Росію на військові бази, якщо вона дасть американцям подивитися на свої

Білий дім намагається зменшити напруженість біля кордонів України, переконавши РФ у відсутності ракетної загрози з боку НАТО.

Адміністрація Байдена може обговорити з Росією можливість переконатись у відсутності загрози взаємного ракетного удару з військових баз обох країн. США готові пустити представників РФ на бази НАТО в Румунії та Польщі, повідомляє Bloomberg.

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Видання зазначає, що угода буде укладена лише після обговорення із союзниками, зокрема, з Польщею та Румунією. Натомість Росія має надати аналогічну інформацію про свої бази, на яких розміщено зброю наземного базування.

Таким чином Білий дім хоче переконати Москву у відсутності загроз у її бік та спростувати твердження, що пускові установки "Tomahawk" будуть використані проти РФ.

Раніше представники Росії неодноразово заявляли, що бази НАТО у Східній Європі можуть завдати ракетного удару по Росії і тому становлять для неї постійну загрозу. Виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, в. о. постійного представника Росії при організації Дмитро Полянський заявив, що пускові установки США МК-41, що базуються в Румунії, легко можуть бути перероблені під запуск Tomahawk.

Нагадаємо, мешканець Харківщини запропонував НАТО розмістити військову базу на своїй ділянці. Деякі користувачі підтримали цю ідею. Одні готові віддати город під військову базу, інші — балкон під пускову.

Раніше Фокус повідомляв про те, що іноземні військові бази можуть закрити головні проломи в українській обороні. При цьому треба враховувати, за яких умов це буде цікавим для міжнародних партнерів.