РФ продолжает перебрасывать бронетехнику и артиллерию в сторону Украины (видео)

Пользователи ТikTok продолжают публиковать видео с переброской российских войск во многих частях страны, в том числе с приграничными с Украиной.

Последние несколько дней Россия продолжает перебрасывать своих военных в разных частях страны. Некоторые из видео засняты в областях, граничащих с Украиной. Об этом сообщает пользователь @GirkinGirkin, публикующий данные о переброске российских войск на основе открытых данных из сети.

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В частности эшелоны и автоколонны зафиксированы в Калужской, Воронежской, Брянской и ряде других областей. Также фиксируются составы в украинском оккупированном Крыму. В большинстве случаев видеозаписи — это ролики из TikTok, которые перепубликуются на странице блогера.

[ + – ] Переброска войск в Воронежской области

В Воронежской области на видео попала автоколонна военных грузовиков и различная инженерная техника. На одной из машин видна медицинская символика.

[ + – ] Колонна в Воронежской области

В Воронежской области в населенном пункте Бутурлиновка улицами проехала автоколонна ракетных войск. Подпись к видео гласит, что техника прибыла для учений.

[ + – ] Бутурлиновка

В Брянске автор опубликовал видео как следует за колонной военных тягачей. По его словам, машины двигались из Брянска в сторону Орла — это в примерно 200 км от украинской границы. Также в Брянской области была автоколонна с танками в Клетне. Вероятно, они двигались в сторону Беларуси из-за близости к ней.

[ + – ] Брянская область

Несколько видео были зафиксированы в Краснодарском крае. Артиллерийские установки и различная бронетехника двигалась полем возле трассы.

[ + – ] Краснодарский край

[ + – ] Воронежская область

Несколько составов с вооружением зафиксированы и на Дальнем Востоке, в частности в Бурятии.

Эшелон с танками был замечен на северо-востоке России — в Архангельске. На нем видно некоторое количество танков и САУ.

Напомним, Россия перебрасывает кадыровский полк "Север" в сторону Украины.

25 января CIT сообщали о переброске десанта к границе с Украиной. В составе были зафиксировано пассажирские вагоны, кроме техники.